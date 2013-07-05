Almanya'daki motosiklet çetesi çatışmaları, aşırı sağ grupları da çekiyor

Almanya çapında 8000 kişiyi barındırdığı bilinen, Hells Angels adıyla anılan motosiklet grubunun ülkedeki 400-500 kişilik aşırı sağ gruplarla alakalarının bulunduğu ortaya çıktı. 9 aşırı sağ grubun elemanlarının aynı zamanda Hells Angels'a mensup olduğu belirtildi. Motosiklet çetesinin bu gruplara silah tedarik ettiği de biliniyor.

Alman Bild gazetesinde yer verilen haber şöyle:

Almanya Federasyonu Kriminal Bürosu şefi Jörg Ziercke, nisan ayında Hells Angels'a ait bir bira fabrikasının, sağ eğlimli ve Nazi sempatizanlarını barındırdığını öne sürdü.

Hells Angels motosiklet grubunun aynı zamanda futbol holiganlarıyla da temasta olduğu söyleniyor. Alman Der Westen gazetesi, Hells Angels'ın silah ve av klupleriylede bağlantılı olduğunu kaydetti.

Duisburg Polis Teşkilatı'ndan Rudolf Koenen'in Der Westen gazetesine verdiği röportajda, Almanya'nın ikinci Futbol liginde oynayan MSV Duisburg takımının, destekçisi olan holiganlarını bu silah trafiğinin 'kilit noktası' olarak belirtildi.

Rudolf Koenen şöyle konuştu: Bu insanlar aslında tam olarak 'aşırı sağcı, nazi' olarak nitelendirilen gruplara benzemiyorlar, ancak sağ eğilimleri olduğu doğru. Ancak sağ gruplar, bir takım Hells Angels üyeleriyle iletişimde. Şu anda bu futbol taraftarları arasında 9 tanesi polisin gözetiminde.

Bunların dışında, Schalke 04 takımının da taraftarlarından bu çeteye destek verenlerin olduğu saptandı. Polis bu grupların gelir kaynaklarının tesbitinin ve durdurulmasının çok zor olduğunu belirtti.

Hells Angels'ın uzanabildikleri alanlar çok geniş

Almanya'nın doğusundaki Dortmund kentinin yakınlarındaki Nordrhein-Wesfahlen kentinde, bu tip motosiklet gruplarının arasında çok sert çatışmalar olduğu belirtildi. Polis kayıtlarında, geçtiğimiz son altı ayda, altı defa silahlı çatışmaların yaşandığı ve gruplar arası çekişmenin çok hiddetli olduğu kaydedildi. Şiddet eğilimlerinin arttığı söylenirken, güney Almanya'dan Nordrhein-Wesfahlen kentine içlerinde Black Jackets ve United Tribuns gruplarının da bulunduğu, 9 ayrı grubun geldiği söylendi.

Polis: Burada daha çok göçmenlik geçmişi ve belli bir kriminal geçmişi olan insanlarla karşı karşıyayız

Bölge polisi, 2011'de Mongols isimli başka bir motosiklet grubuna yaptığı baskında düzinelerce silah ve uyuşturucu ele geçirdiklerini söyledi. Bu grubun geçtiğimiz yıllardan bu yana, Hells Angels grubunun başta gelen rakiplerinden olduğu kaydedildi.

Bu baskında Mongols grubunun 40 yaşındaki lideri, 44 yaşındaki yardımcısının ve Neubrandenburg'tan geldikleri belirlenen iki kişinin daha tutklandığı bildirildi.