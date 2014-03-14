Almanya'daki liselerde Türkçe eğitimi başlıyor



Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Ricarda Huch Lisesi'nin Türkçe dersindeyiz. 11'inci sınıfa giden 15 öğrenci ileri seviye Türkçe dersi alıyor. Bu öğrenciler lise bitirme sınavında da Türkçe imtihanına girecek. Bugünkü dersin konusu şiir incelemesi.

Öğrencilerden biri olan Enes Çetiner şiirle ilgili "Şair genel olarak kadınların güzel olan yanlarını anlatıyor. Çok zarif bir yapıya sahip olduklarından ve bunun esas itibariyle dünyayı nasıl güzelleştirdiğinden bahsediyor" yorumunu yapıyor.

Ricarda Huch Lisesi Almanya'da Türkçe dersini müfredatına alan ilk okullardan biri. Türkçe otuz yıldan uzun bir süredir lisenin ders programında yer alıyor. Okul müdürü Ursula Klee o dönemde dersin genç göçmenlere kolaylık sağlamak amacıyla müfredata alındığını kaydediyor.

Klee "Gelsenkirchen'de üniversite eğitimi almak için gerekli ortalamaya sahip olan, bu yüzden de lisemizde eğitim alabilecek göçmen çocukları vardı. Ancak burayı tercih etmiyorlardı. Biz de bu çocuklar için bir program hazırladık" diyor.

Yeni başlayanlara göre değil

Ricarda Huch Lisesi öğrencilerine lise bitirme sınavında ikinci yabancı dil olarak Fransızca, Latince veya Türkçe dillerinden birini seçme olanağı sunuyor. Ancak dersler hiç Türkçe bilmeyen biri için fazlasıyla ileri seviyede.

Serenay Ülker "Temelde bakıldığında, aldığımız Almanca dersinden bir farkı yok. Seviye aynı, sadece dil farklı. Aynı şekilde analiz ve şiir incelemeleri yapıyoruz ama tabii Türkçe olarak" açıklamasını yapıyor.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti resmi kayıtlarına göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 bin 500 lise öğrencisi Türkçe dersi aldı. Artan ilgi nedeniyle önümüzdeki yıl Türk asıllı olmayan öğrencilerin de Türkçe dersi alabilmesi için yeni bir eğitim planı oluşturuldu.

Almanya'da Türkçe öğretmeni yetiştiren tek bölüm Duisburg Essen Üniversitesi bünyesinde bulunuyor. Duisburg Essen Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü araştırma görevlisi Pınar Oğuzkan 1995 yılında açılan bölümün o dönemde yaklaşık 30 öğrencisi olduğunu, bugün ise bu rakamın 620'ye çıktığını belirtiyor.

İstanbul ilk tercih

Oğuzkan "Yurtdışı deneyimi yaşamak amacıyla öğrenciler bir dönem boyunca yurtdışına çıkıyor. Bunların yüzde 90'ının İstanbul'a gitmek istediğini söyleyebiliriz" diyor.

Alman Akademik Mübadele Servisi'nin (DAAD) verilerine göre 2010 yılında Alman ve Türk Üniversiteleri arasında yaklaşık 400 işbirliği programı bulunuyordu. Bu rakam hâlihazırda bine yaklaştı.

Ricarda Huch Lisesi'nde Türkçe dersi alan öğrencilerden Serenay Ülker'in hedefi üniversitede işletme eğitimi alıp Türkiye'ye yerleşmek.

Uzmanlar Türk kökenli üniversite öğrencilerinin Alman iş piyasasında hâlâ çok zor iş bulduklarını kaydediyor. Herkesin temennisi, Alman-Türk Araştırma, Eğitim ve İnovasyon yılının bu durumu olumlu yönde etkilemesi.