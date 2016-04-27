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Dünya

Almanya’daki istihbaratın başındaki isim görevinden alındı

Schindler'in yerine Maliye Bakanlığında daire başkanı olarak görev yapan Bruno Kahl getirildi

27 Nisan 2016 19:32

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Gerhard Schindler 'in görevinden alınarak erken emekliye sevk edildi. Başbakanlık müsteşarı ve istihbarat teşkilatından sorumlu müsteşar Peter Altmaier, 63 yaşındaki Schindler'in görevine son verildiğini resmen doğruladı. 

Hürriyet’in haberine göre, Gerhard Schindler'in 1 Temmuz itibariyle emekliliğe sevk edildiği belirtilerek yerine Maliye Bakanlığında daire başkanı olarak görev yapan Bruno Kahl'in getirildiği ifade edildi. 

BND Başkanı Schindler, Amerikan gizli servisi NSA skandalıyla yoğun baskı altındaydı. 

Amerikan gizli servisi NSA'in Avrupa'da kitlesel dinleme ve izleme skandalı tartışılırken, Schindler'in başında olduğu Alman istihbaratı BND'nin bu dinleme skandalında işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı.

BND'nin uzun yıllar ABD istihbaratı NSA adına AB ülkelerinin diplomatik temsilciliklerini dinlediği, ayrıca Bad Aibling'teki dinleme merkezinde NSA'in arama kriterlerini kullandığı belirlenmişti. 

BND Başkanı Schindler, skandalı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda saatlerce ifade verdi. 

Schindler bu ifadelerinde hatalar yapıldığını kabul ederek, reformlara gideceği sözü verdi. Olayın böylece kapanacağı beklenirken, hükümetin Schindler'i görevden alma kararı Alman kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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