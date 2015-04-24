Almanya'daki istihbarat skandalında yeni iddialar



Dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi (BND) hakkında Alman medyasında gündeme gelen iddialara göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Avrupa'daki dinleme faaliyetlerinde BND'yi kullandı. BND'nin Avrupalı özel şirket ve siyasetçileri dinlediği öne sürülüyor. Dinlenen şirketler arasında savunma kuruluşu EADS, helikopter üreticisi Eurocopter ve Fransız kurumlarının bulunduğu iddia ediliyor.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "BND bünyesinde teknik ve kurumsal sorun saptandığını, Başbakanlığın bunların kısa sürede giderilmesi için talimat verdiğini" açıkladı.

Federal Meclis'te NSA faaliyetlerini araştırmak üzere kurulan komisyonun başkanı Patrick Sensburg ise yeni iddialarla ilgili Federal Savcılığın soruşturma başlattığını söyledi. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Parti milletvekili Sensburg, Federal Savcılığa komisyon protokollerinin teslim edileceğini kaydetti.

'BND Başkanı Schindler istifa etmelidir'

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, kamuoyuna yansıyan son gelişmeler ışığında BND Başkanı Gerhard Schindler'i görevinden ayrılmaya çağırdı. "Mitteldeutsche Zeitung" gazetesine konuşan Riexinger, "BND'nin uzun yıllar boyunca ABD İstihbaratı'nın bir şubesi gibi faaliyet gösterdiği anlaşılıyor" dedi. BND Başkanı Schindler'i sorumluluk üstlenerek istifa etmeye davet eden Riexinger, "federal hükümetin de Alman gizli servislerinin herhangi bir demokratik kontrol olmaksızın Amerikan İstihbaratı adına nasıl faaliyet gösterebildiğini izah etmesi gerektiğini" söyledi.