Almanya’daki güvenlik fuarında Tek Türk şirketini, İtalya temsil etti

Taner Tüzün / Nürnberg,11 Ekim, (DHA)- Almanya’nın fuar kenti Nürnberg’de açılan Siber Saldırı ve Güvenlik Fuarı (İtSa) büyük ilgi gördü. 24 ülkeden 629 firmanın katıldığı fuara, tek Türk firması olarak katılan, Merkezi Ankara Çankaya bulunan PİCUS SECURITY firmasını, İtalyan Ottavio Camoneschı temsil etti. Fuarda, Türk bayrağını dalgalından Ottavio, bundan gurur duyduğunu söyledi.

Fuarı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu Gürol Baş, fuarla ilgili şöyle konuştu:

“Siber saldırı fuarına geldik. Bu alanda dünya çapında meydana gelen yenilikleri görme fırsatı bulduk. Memnuniyetle söyleyebilirim ki, Türkiye’yi temsil eden bir şirketi burada görmüş olduk. Ankara Çankaya merkezli bu şirket dünya çapında adından söz ettiriyor. Adı PICUS SECURİTY. Amerika, İngiltere gibi çeşitli ülkelerde yerleri var. Türkiye’ de çeşitli kamu kuruluşları ile birlikte çalışıyorlar ve Siber saldırıları önleyici çalışmalar yapıyorlar. “

İtalyan Temsilci

Konsolos Gürol Baş, Türk standını, Ottavio Camoneschı adlı bir İtalya’nın temsil ettiğini, bundan da gurur duyduklarını belirterek, Fuarda memnuniyetle ayrıldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

Tek Türk firması ile katıldığımız fuarda Türk bayrağı dalgalandı

Fuardan genel görüntü

Nurnberg Konsolosumuz Gürol Baş, ( sağda) İtalyan temsilcimiz Ottavio’dan şirket hakkında bilgi aldı

Konsolos Gürol Baş fuar hakkında konuşuyor