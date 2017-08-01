Almanya'daki göçmenlerin sayısında rekor artış

Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre Almanya'daki göçmen kökenlilerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 8.5 arttı. Böylece geçen yıl ülkedeki göçmen kökenlilerin sayısı 18 milyon 600 bine yükseldi. Bu, 2005 yılından bu yanaki en büyük artış.

Göçmen kökenlilerin sayısındaki artışın 2015 ve 2016 yıllarında Almanya'ya göçün artması ile yakından ilintili. Almanya'da hali hazırda 2 milyon 300 bin Ortadoğu kökenli yaşıyor. Almanya'daki göçmen kökenlilerin sayısı 2011 yılına oranla yüzde 51 artış kaydetti.

Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre Almanya'daki Afrika kökenlilerin sayısı ise yaklaşık 740 bin. Bu rakam 2011'e oranla yüzde 46 fazla. Almanya'da yaşayan göçmen kökenliler arasında en fazla oranı açık ara Türkiye'den gelenler oluşturuyor.

Almanya'daki göçmen kökenlilerin yüzde 48'i yabancı bir ülkenin vatandaşı, yüzde 52'si ise Alman vatandaşı. Yabancıların çoğu Almanya'ya sonradan göç etmiş.

Göçmen kökenlilerin büyük kısmı (yüzde 42) doğduklarından beri Alman vatandaşı. Göçmen kökenli olarak nitelendiriliyorlar, çünkü bu kesimin ya anne ya da babası yurtdışından geliyor, ya anne ya da babaları Alman vatandaşlığına geçmiş ya da anne ya da babaları Doğu Avrupa ülkelerinden gelen Alman kökenliler. Almanya'daki göçmen kökenlilerin yüzde 33'ü Doğu Avrupa'dan Almanya'ya gelmiş Alman kökenliler, yüzde 25'lik kesimse Alman vatandaşlığına geçmiş göçmen kökenli Almanlar.

Göçmen kökenlilerin eğitim düzeyi düşük

Almanya'da yapılan en geniş kapsamlı hane anketine göre eğitim konusunda durum çok parlak değil. 25-35 yaşları arasındaki göçmen kökenlilerin çoğunun lise diploması yok (yüzde 9). Bu rakam Almanlarda yüzde 2. Göçmen kökenlilerin çoğunun herhangi bir meslek diploması da bulunmuyor (yüzde 32).

Göçmen kökenlilerin yüzde 37'si lise diploması alıyor, yüzde 27'si üniversiteyi bitiriyor. Almanya'daki göçmen kökenliler arasında ülkeye sonradan gelen göçmenlerin (sığınmacılar) çoğunun diploması, mesleki eğitimi ya da yüksekokul diploması da bulunmuyor.

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