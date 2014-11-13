Almanya'daki El Kaide davasında karar açıklanıyor



"El Kaide'nin Düsseldorf hücresi" olarak anılan dava, 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla başlamıştı. Operasyonda, aylarca güvenlik güçlerince takip edilen ve yaşları 23 – 34 arasında değişen 4 sanık ele geçirilmişti.

Federal Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, sanıklar Almanya'da bir dizi saldırı planlıyordu. Terör hücresinin lideri, 33 yaşındaki Fas vatandaşı Abdüladim El K.'nin talimatlarını El Kaide yönetiminden aldığı ileri sürüldü. Sanıkların ele geçirildikleri tarihte somut bir eylem hedefine sahip olmadıklarına dikkat çekildi.

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcılık ve savunma makamları geçen ay son kez söz almıştı. Abdüladim El K.'yi "Alman mahkemeleri önüne çıkarılan en üst düzey El Kaide mensubu" olarak tanımlayan savcılık, 9 yıl 6 ay hapsini talep etmişti. Savcılığa göre Abdüladim El K. "insanları katletmeyi hedef olarak belirlemişti".

Diğer sanıkların ise 6 – 8 yılları arasında hapsi isteniyor. Savunma avukatları, Abdüladim El K.'nın cezasının 7, bir başka sanığın cezasının ise 3 yılla sınırlandırılmasını talep etti. Avukatlar diğer iki sanığın ise beraatini istedi.