Almanya'daki El Kaide davasında ceza yağdı



"El Kaide'nin Düsseldorf hücresi" olarak anılan dava, 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla başlamıştı. Operasyonda, aylarca güvenlik güçlerince takip edilen ve yaşları 23 – 34 arasında değişen 4 sanık yakalanmıştı.

Federal Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, sanıklar Almanya'da bir dizi saldırı planlıyordu. Terör hücresinin lideri, 33 yaşındaki Fas vatandaşı Abdüladim El K.'nin talimatlarını El Kaide yönetiminden aldığı ileri sürülüyordu. Sanıkların yakalandığı tarihte somut bir eylem hedefine sahip olmadıkları belirtiliyordu.

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcılık ve savunma makamları geçen ay son kez söz almıştı. Abdüladim El K.'yi "Alman mahkemeleri önüne çıkarılan en üst düzey El Kaide mensubu" olarak tanımlayan savcılık, 9 yıl 6 ay hapsini talep etmişti. Savcılığa göre Abdüladim El K. "insanları katletmeyi hedef olarak" belirlemişti.

Mahkeme heyeti savcılığın talebine uyarak Abdüladim El K.'yi "terör örgütüne üye olmak ve kamu güvenliğini tehdit edecek bir eylem hazırlığında bulunmak" suçlamalarıyla 9 yıl hapse mahkûm etti.

Diğer sanıklardan Jamil S. 7 yıl, Amid C. 5,5 yıl, Halil S. ise 4,5 yıl hapis cezası aldı. Bu sanıklar da "terör örgütüne destek vermekle" suçlandı.