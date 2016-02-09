Almanya'daki Bağdadi-Erdoğan maketi krize yol açtı

Almanya'da düzenlenen Rosenmontag festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IŞİD lideri Bağdadi'nin karşılıklı "kan içerken" bir ma

Almanya'nın Düsseldorf eyaletinde her yıl geleneksel olarak kutlanan “Rosenmontag” festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IŞİD lideri Bağdadi'nin karşılıklı "kan içtiği" bir maket yer aldı. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan kriz sonrası Sözcü gazetesi, Berlin Başkonsolosluğu'nun Karnaval Komitesi'ne uyarı gönderdiğini ancak komitenin reddettiğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin Almanya'ya nota vereceğini iddia etti.

Ali Gülen'in "Almanya'ya kanlı kadeh notası" başlığıyla yayımlanan (9 Şubat 2016) haberi şöyle:

"Alman Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’de bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazırlandığı dakikalarda Almanya’nın Düsseldorf eyaletinde her yıl geleneksel olarak kutlanan “Rosenmontag” festivalinden gelen görüntüler “yok artık” dedirtti. Türkiye, Erdoğan’ın kanlı kadeh tokuştururken görülen maketinin “örtülmesini” istedi. Karnaval Komitesi’nden Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel’e, “Sayın bayan o kadar heyecanlanmayın, bu maketler nasılsa bir süre sonra yok ediliyor” cevabı geldi. Mainz’da da Avrupa’nın Erdoğan’ın ayağını öpmesi tasvir edildi.

Almanya’nın dünyaca ünlü karnavalının bu yılki en dikkat çekici konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Özellikle Düsseldorf Kenti’nde, Erdoğan’ın IŞİD lideri Bağdadi’yle birlikte kan dolu kadeh tokuturması kriz çıkardı. Türkiye, Almanya’dan bunun kaldırılmasını istedi. Her yıl siyasi veya toplumsal eleşirilerin yapıldığı karnavalların bu yılki organizatörleri bu talebi reddetti.



Belediyenin önüne kondu



Birçok kentte, aşırı sert rüzgar ve yağmur nedeniyle karnaval yürüyüşleri iptal edildi ancak bir çok yerde de gerçekleştirildi. Düsseldorf’taki karnaval geçidi de fırtına nedeniyle iptal edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IŞİD lideri Bağdadi’nin „kan dolu“ kadeh tokuştururken tasvirlenen maket, belediyenin önüne konuldu.

Kan dolu kadehlerin üzerinde ise „Kürtler“ yazıyordu. Her ne kadar karnaval yürüyüşü yapılmamış olsa da, bulunduğu yer nedeniyle dün binlerce kişi burada durdu, izledi ve fotoğraflar çekti.



"Hemen üstünü örtün"



Berlin Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, Düsseldorf Başkonsoosu Şule Gürel, Düsseldorf Karnaval Komitesi’ne başvurarak Erdoğan motifli maketin hemen kapatılmasını istedi. Ancak komite bu talebi reddetti. Türk Büyükelçiliği’nin ise Berlin nezdinde girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmazken, Karnaval Komitesi’nin sanat düzenleyicisi Jacques Tilly, Türk Başkonsolosun talebine karşılık, „Bu sayın bayanın o kadar heyecanlanmasına gerek yok. Nasılsa bu maketler bir süre sonra yok ediliyor“ diye konuştu.



Mainz'da da Erdoğan var



Sadece Düsseldorf’ta değil, karnaval geçidinin merkezi olan Mainz Kenti’nde de Erdoğan, baş konuktu. Avrupa Birliği’nin genç bir kadan olarak tasvir edildiği maketlerde, bu kadın Erdoğan’ın önünde eğilip ayaklarını öpüyor. Böylece, batının mülteci krizinde Erdoğan’ın önünde eğilmesi hicvediliyor."