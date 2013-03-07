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Yaşam

Almanya'da zorla çalışanların sayısı artıyor

Yapılan araştırmaya göre çalıştıkları şirketle duygusal bağ kuramadan zorla çalışanların oranı 2011 yılında yüzde 15 iken, 2012 yılında yüzde 20’ye yükseldi

07 Mart 2013 10:52

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, şirketlerine karşı hiçbir duygusal bağ hissetmeyen çalışanların sayısı yıllardır artıyor. Danışma şirketi Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alman şirketlerinde çalışanların yaklaşık dörtte birinin düşünce olarak işinden çoktan istifa etmiş olduğunu çalışmaya zorla devam ettiğini ortaya koydu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan araştırmanın sonuçlarına göre, bu oranın 2011 yılında yüzde 15 dolayında olduğu sanılırken, 2012 yılında ise yüzde 20’ye yükseldiği ifade edildi. Özellikle 48 ila 66 yaş arası grupta bu oranın daha da yükselerek yüzde 29’u bulduğu belirtildi.

Gallup proje yöneticisi Marco Nink, çalışanların şirketlerine karşı bağlılık hissetmemesinin şirketin performansını büyük ölçüde düşürdüğüne dikkat çekerken, şirketin tahminlerine göre Almanya’da çalışanların motivasyonun düşüklüğü her yıl Alman ekonomisinde 112 ila 138 milyar euroluk zarara yol açıyor.

Marco Nink, çalışanların motivasyonunu düşüren en önemli faktörün kötü personel yönetimi olduğuna dikkat çekti. Çok sayıda yöneticinin bu konuda yeteneksiz olduğunu belirten Nink, “Yöneticilere nadiren ayna tutuluyor” dedi. Nink bu nedenle çalışanların ihtiyaçlarına kulak verilmesi gerektiğini ifade etti.

Amerikan danışma şirketi Gallup, 2001'den bu yana yılda bir “Bağlılık Endeksi” adlı bir rapor yayımlıyor.

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