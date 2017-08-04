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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da zehirli yumurta alarmı

Almanya'da zehirli yumurta skandalı büyüyor. Almanya'nın en büyük ucuz market zincirlerinden biri olan Aldi, marketlerindeki yumurtaları piyasadan geri çekti.

04 Ağustos 2017 14:31

Almanya'nın ucuz marketler zinciri Aldi, zehirli fipronil maddesi bulaştığı şüphesiyle yumurta satışını durdurdu. Almanya'daki zehirli yumurta sayısının milyonları bulduğu tahmin ediliyor.

Marketler zinciri Aldi bütün Almanya'daki satış noktalarında zehirli yumurtaları raflardan toplatıyor. Şirket yönetiminin yaptığı açıklamada yumurtaların tedbir amacıyla satıştan kaldırıldığı ve insan sağlığı açısından tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

Aldi, bundan böyle sadece bitle mücadelede kullanılan fipronil içermediği testle saptanmış yumurtaları satacak. Şirketin açıklamasında alınan önlemlerin yumurta arzının azalmasına yol açabileceği belirtildi.

Aldi Süd ve Aldi Nord adlı şirketler, yumurta satışının durdurulmasının müşteriye açıklık ve şeffaflık kazandırmak amacıyla kararlaştırıldığını ve hafta başından bu yana Hollanda'daki mühürlenen işletmelerden yumurta alınmadığını duyurdu.

Önlem olarak satıştan çekilen ürünler arasında organik yumurtalar da bulunuyor.

Bir Belçika şirketine dezenfekte ettirilen Almanya'daki tavuk çiftliklerinde de zehirli yumurtalara rastlandı. Zehirli yumurtaların makarna ve kek imalatında da kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

Almanya Tarımcılık Bakanı Christian Shmidt, zehirli yumurtaların 12 federal eyalette piyasaya sürülmüş olabileceğini açıkladı. Zehirli yumurtaların en çok satıldığı eyaletlerin başında Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın geldiğini belirten Schmidt, durum kontrol altına alınmış olmakla birlikte tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

Muhalefet partileri tavuk biti ile mücadelede fipronil içeren maddelerin kullanılmasının yasaklanmasını talep etti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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