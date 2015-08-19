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Deutsche Welle

Almanya'da Yunanistan oylaması

Alman Federal Meclisi bugün Yunanistan'a yapılması öngörülen üçüncü yardım paketini oyluyor. Paketin geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gözler Başbakan Angela Merkel'in partisindeki 'isyancı' vekillerde.

19 Ağustos 2015 11:44


Partiler, oylamaya ilişkin tavrı tartışmak üzere dün meclis gruplarını topladı. Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) Meclis Grubu'nda pakete ilişkin dün akşam yapılan oylamadan 56 hayır oyu çıktı. 4 vekil çekimser kaldı.

Hrıstiyan Birlik'teki 'direniş' büyüyor

Alman kamuoyu özellikle Hrıstiyan Birlik saflarından gelecek ret oylarını dikkatle gözlüyor. Yunanistan'a yapılan her yardımda meclisin onayını gerektiren bu anlaşmaya karşı çıkanların sayısı artıyor.

2010 yılındaki ilk oylamada dört milletvekili ret oyu kullanmışken, 2012'de 13, bu yılın şubat ayındaki oylamada 29 Hristiyan Demokrat milletvekili yardım programını ret etmiş, temmuz ayında ise sayıları 60'a çıkmıştı.

'İsyancı vekillere' uyarı

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis grup başkanlığı aykırı düşünenlere baskıyla karşı vermişti. CDU/CSU partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, üçüncü yardım programına genel kurulda ret oyu kullanan partili milletvekillerinin bundan böyle önemli meclis komisyonlarında görevlendirilmeyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Partisinin meclis grubunda konuşan Başbakan Angela Merkel, üçüncü yardım paketine sıkı kontrol mekanizmalarının dahil edildiğini söyledi.

Diğer partilerin tavrı

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller'in üçüncü yardım paketine evet oyu vermesi bekleniyor. Yunanistan'da iş başındaki Syriza partisine destek veren Sol Parti'den birçok milletvekilinin ise Merkel hükümetinin kriz politikasını protesto amacıyla hayır diyeceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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