Almanya’da yoksulluk tehlikesi



Almanya'da yoksulluk doğudan batıya kayıyor ve özellikle de yaşlıları etkiliyor. Sosyal kuruluşların salı günü Berlin'de açıkladığı ortak rapor, ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen yoksulluk riskinin hala yüksek olduğunu ve Almanya'da 12,5 milyon kişiyi etkilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre en çok işsizler, tek başına çocuk yetiştirenler ve emekliler yoksulluk riski altında. Bölgesel dağılımda ülkenin batısındaki Ruhr Bölgesi yeni yoksulluk bölgesi olma yolunda.

Almanya çapında yoksulluk risk oranı 2014'te yüzde 15.4 olarak kaydedildi. Sosyal dernekler, risk oranının son on yıldır sürekli bir artış içinde olduğuna dikkat çekiyor. Çocuklar arasındaki yoksulluk yüzde 19 ile ortalamanın üstünde seyrediyor. Çocukların yarısı tek başına çocuk yetiştiren ebeveynin yanında yaşıyor. Emekliler arasında yoksulluk risk oranı da ilk kez yüzde 15.6 ile ortalamanın üstüne çıktı.

Sığınmacıların etkisi henüz bilinmiyor

Hayır kurumu Paritätischer Verband'ın İdari Müdürü Ulrich Schneider, günümüzde 3 milyon 400 bin emeklinin yoksulluk sınırında yaşadığını belirterek, “Ancak bu rakamlar sadece bir çığın ön habercileri“ diye konuştu. Son on yılda emekliler arasında yoksulluğun diğer halk kesimlerine göre on kat daha hızlı arttığına dikkat çeken Schneider, Almanya'ya 2015'te kabul edilen bir milyon sığınmacının etkisinin ise ancak bu kişiler kendi hanelerinde yaşamaya başladıktan sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

Mültecilere yardım kuruluşu ProAsyl İdari Müdürü Günter Burkhardt da sığınmacıların entegrasyon sürecinde alınan yanlış siyasi kararların bu gruptaki yoksulluk riskini büyük ölçüde artırdığı uyarısında bulundu.

En hızlı artış Ruhr Bölgesinde

Almanya çapında yoksulluk riskinde en fazla düşüş kaydedilen eyaletler Bremen, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern olarak belirlenirken, yoksulluk riskinin en fazla arttığı bölge, riskin yüzde 20 ile en yüksek seviyesine çıktığı Ruhr Bölgesi oldu.

AB çapında orta gelir seviyesinin yüzde 60'ından azına sahip kişiler yoksulluk eşiğinde sayılıyor. Almanya'da yoksulluk eşiği yalnız yaşayanlarda ayda 917 euro, tek başına 6 yaşın altında bir çocuk yetiştirenlerde bin 192 euro ve küçük çocuk sahibi bir çift için bin 651 euro. Eşik, çocuğun yaşına göre değişiyor ve okul çağındaki iki çocuklu bir ailede 2 bin 100 euroya kadar yükseliyor.