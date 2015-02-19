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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yoksulların sayısı artıyor

Almanya'nın yoksulluk haritasına göre, ülkede zengin ve yoksul arasındaki uçurum rekor bir seviyeye ulaştı.

19 Şubat 2015 19:34


Alman Refah Eşitliği Derneği’nin (Paritätische Wohlfahrtsverband) ülkenin yoksulluk haritasını çıkardığı son raporuna göre, ülkede refah dağılımı giderek adaletsizleşiyor. Raporu kamuoyuna açıklayan Deneğin Başkanı Ulrich Schneider, "Almanya’da yoksulluk hiç bu kadar artmamıştı" diye konuştu.

2013 yılının verilerine dayanan raporda, o yıl halkın yüzde 15,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi. Bu oran bir önceki yıl ise yüzde 15 olarak tespit edilmiş. Raporda bu oranın 2006 yılından itibaren düzenli olarak arttığına dikkat çekiliyor.

Birçok farklı derneği bir araya getiren Alman Refah Eşitliği Derneği'nin verilerine göre, yoksullar, Berlin ve Mecklenburg Vorkommen gibi ülkenin en yoksul eyaletlerinde halkın yüzde 20’sinden fazlasını oluştururken, bu oran Bavyera gibi zengin bir eyalette halkın yüzde 11’ne tekabül ediyor.

En yoksul grup

2013 yılında, Hrıstiyan Birlik Partileri ve liberallerden oluşan federal hükümetin yoksulluk raporuna göre zengin ve yoksul arasındaki uçurum derinleşmemişti. Ancak Alman Refah Eşitliği Derneği’nin Başkanı Schneider’e göre, son yoksulluk haritası hükümetin bu raporunu kesinlikle çürütür nitelikte.

Almanya'da ortalama gelirin yüzde 60'ından azını kazananlar, yoksulluk tehlikesi kategorisinde değerlendiriliyor. Yoksulluk tehlikesi ile en fazla karşı karşıya olanlar ise yıllardır değişmedi. Bunlar, yalnız başına çocuk yetiştirenler ve eğitim düzeyi düşük kişiler. Çoğu kadın olmak üzere yalnız başına çocuk yetiştirenlerin yüzde 43’ü yoksulluk çekmekte. Ancak Alman Refah Eşitliği Derneği’nin raporuna göre, bu gruba bir yenisi daha eklendi. Yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan bir üçüncü grup da emekliler. Özellikle de Almanya'nın doğu eyaletlerindeki emekliler arasındaki yoksulluk oranı arttı. Zira Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından uzun bir süre işsiz kalan ve emeklilik primi yatırmayan birçok Doğu Alman emeklilik yaşına ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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