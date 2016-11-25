Almanya’da yılın manşeti: ‘İktidar. Hezeyan. Erdoğan’

Alman Dil Derneği’nden bugün yapılan açıklamada, Focus dergisinde 23 Temmuz’da yayımlanan haberin “İktidar. Hezeyan. Erdoğan” (Macht. Wahn. Erdoğan) manşeti ile Türkiye’deki durumun kısa ve özlü bir şekilde anlatıldığı ifade edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, aylık Protestan dergi Chrismon’ın kapağında yer alan “delilik insanidir”(Irre sind menschlich) manşetinin ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Üçüncü sırada ise Süddeutsche Zeitung’un kadınlarla el sıkışmayan Müslüman erkeklere ilişkin haberin “titreme nöbeti” (Schüttelfrost) manşetindeki sözcük oyunu yer aldı.

13 Nisan'da Bild gazetesinde yayımlanan Türkiye'ye ilişkin bir haberin "Almanya Erdoğan Hezeyanında” (Deutschland im Erdowahn) şeklindeki başlığı da, yılın en iyi manşetleri sıralamasında ilk 10 arasında bulunuyor.

Yılın manşeti 2010 yılından bu yana seçiliyor

Dortmund merkezli Alman Dil Derneği, 2010 yılından bu yana Almanya'da yayımlanan gazete ve dergilerdeki en iyi manşetleri seçiyor. Bu yılın manşeti 22 gazete ve dergideki 74 öneri arasından seçildi. Dernek seçimini yaparken, haberin içeriğini kısa ve özlü bir şekilde anlatılmasına ve başlıkta sözcük oyunu yapılmasına dikkat ediyor. Bu yılın en iyi manşetleri, Tübingenli retorik uzmanı Gert Ueding, Alman Dil Derneği Başkanı Walter Krämer gazeteciler Wolf Schneider ve Franz Stark ile dil bilim uzmanları Helmut Glück ve Horst Haider'in yer aldığı jüri tarafından seçildi.

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