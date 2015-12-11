Almanya'da yılın kelimesi: Sığınmacılar



Alman Dili Cemiyeti (GfDS), 2015 yılını en iyi şekilde yansıttığı gerekçesiyle "sığınmacılar" ifadesinin yılın kelimesi olarak seçildiğini açıkladı.

2 bin 500 öneri arasından hazırlanan listede ikinci sırayı, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan terör saldırısını protesto amacıyla gündeme gelen "Je suis Charlie" (Hepimiz Charlie'yiz) sloganı aldı.

"Grexit", listede yer verilen üçüncü kelime oldu. İngilizce "Yunanistan" ve "çıkış" kelimelerinin baş ve son hecelerinin yapıştırılmasıyla üretilen "Grexit" kavramı, Yunanistan'ın para birliğini terk etmesini ifade ediyor.

Selfie çubuğundan hileli motora

Listede yer alan diğer kavramlar ise şöyle:

* NSA dinleme skandalına atıfla "anahtar kavram listesi" (Selektorenliste);

* VW emisyon skandalına gönderme yapan "Hileli motor" (Mogel-Motor);

* sığınmacıların sınırlardan geçişine izin verilmesinin eleştirildiği "yol verme" (durchwinken);

* Selfie çubuğu (Selfie-Stab);

* 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için Almanya'nın FIFA üyelerine rüşvet dağıttığı iddialarını anlatan "Şaibeli Kupa" (Schummel-WM);

* Listenin sonunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı krizinde halkın tepkisini yatıştırmak için kullandığı "Başaracağız!" (Wir schaffen das!) ifadesi de yer aldı.

Alman Dili Cemiyeti 1997'den bu yana yılın kelimelerini seçiyor. Seçilen kelimeler yıl içerisinde kamuoyunda dilsel anlamda belli noktaları en güzel şekilde vurgulayan popüler sözcükler ve tanımlamalardan meydana geliyor.