Almanya'da yılın kelimesi: Babo

Alman yayınevi “Langenscheidt”, yılın gençlik kelimesi olarak Kürtçe “babo”yu şeçti. Kürtçe ve Boşnakçada baba anlamına gelen “babo” kelimesi 2013 yılın gençlik kelimesi seçildi

Posta'da yer alan habere göre, dünyada en çok satılan sözlüklerinden birini hazırlayan Alman yayınevi “Langenscheidt”, yılın gençlik kelimesi olarak Kürtçe “babo”yu seçti. Kürtçe ve Boşnakçada 'baba' anlamına gelen “babo” kelimesi 2013 yılın gençlik kelimesi seçildi. Babo’yu sıralamaya göre ‘fame’(şöhret), ‘gediegen’(gerçek), ‘in your face’(al sana), ‘hakuna matata’(hiç sorun yok) kelimeleri takip etti.

30 kelime içinden seçildi

Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Langenscheidt yayınevi “www.jugendwort.de” adresinde babo kelimesin yılın gençlik kelimesi seçildiğini dün duyurdu. On binlerce kişiye yapılan anketler sonucunda seçilen 30 kelime içinden jüri heyeti ‘babo’yu beğendi. Yayınevi babo’nun anlamını patron, ağa, şef olarak tanıttı. Alman gençlerde artık babo kelimesini telaffuz etmeye başladı.