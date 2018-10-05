Almanya'da yılda 1,7 milyon ton ekmek ve pasta israf ediliyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Almanya'da ekmek ve unlu mamullerin israfı konusunda uyarıda bulundu. 2018 ilkbaharı ve yazında uzun süren kuraklık nedeniyle mahsul kaybının olduğunu hatırlatan WWF Almanya ofisinden çevre uzmanı Jörg-Andreas Krüger, "Gelecekte ekim alanlarında, ekmekleri, kruvasanları veya pastaları çöpe atabilecek kadar tahıl yetiştiremeyeceğiz” dedi ve israfın en önemli sebeplerinden birinin "aşırı oranda fazla üretim” olduğunu belirtti.

WWF tarafından hazırlanan yeni bir rapor, her yıl Almanya'da tahminlere göre bir milyon 700 bin ton ekmek ve unlu mamul israf ediliyor. Araştırma, fırınlarda dükkânların büyüklüğüne göre yüzde 1,5 ila 19 oranında fazladan üretim yapıldığını ortaya koydu. Satılmayan ürünlerin ise çöpe atılmadığı takdirde "olsa olsa bağışlandığı” belirtiliyor.

Mallorca'dan daha büyük bir alanın mahsulü israf ediliyor

Tüketicilerin satın alıp yemediği ekmeğin hayvan yemi olarak da kullanıldığı, satılmayan pastaların ise biyogaza dönüştürüldüğü de raporda yer alan bilgiler arasında. Ancak bu konu hakkında resmi veriler bulunmuyor. WWF bu nedenle, söz konusu alandaki iş kollarından daha fazla şeffaflık talep ediyor. Yeşiller partisinden Renate Künast da tüm tarafların bir araya geleceği ve verilerin ortaya konacağı bir yuvarlak masa toplantısı çağrısında bulundu ve böylece en çok nerede ekmek ve hamurlu ürünlerin israf edildiğinin saptanabileceğini belirtti.

WWF'in raporunda, her yıl yaklaşık 400 bin hektarlık, yani Mallorca Adası'ndan büyük bir ekim alanının mahsulünün israf edildiği, ayrıca sera etkisi yapan gaz emisyonunun boş yere iki milyon 460 bin ton arttığı bildiriliyor.

dpa/AÜ,CÖ

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