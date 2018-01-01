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Dünya

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında bir işinin ateşlediği havai fişek vücuduna saplandı

01 Ocak 2018 23:34

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında Brandenburg polisi, havai fişek kazası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gusow Platkow kentinde 35 yaşındaki bir kişinin ateşlediği havai fişeğin vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği, Kleinmachnow’da ise 19 yaşındaki bir gencin kendi yaptığı havai fişekle başından ağır yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Flecken-Zechlin kasabasında 11 yaşında bir çocuğun havai fişeğin yüzüne isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı, Thüringen eyaletinde ise 14 yaşındaki çocuğun kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen havai fişekle gözünden yaralandığı ifade edildi.

Salzgitter şehrinde ise göçmen kızın göğsünden vurulduğu, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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