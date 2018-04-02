Almanya'da yenilenebilir enerji yine kömürü geçti

İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Almanya\'da yılın ilk çeyreğinde elektrik üretiminde kullanım hacmine göre yenilenebilir enerji bir kez daha kömürü geçti.

Yeşilekonomi.com’da yer alan habere göre, yılın ilk çeyreğindeki elektrik üretiminde, yenilenebilir enerjinin payı yüzde 40\'a yaklaştı. Almanya\'da 2018\'in ilk üç ayında gerçekleşen elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 39.9 olurken, kömürün payı ise yüzde 39.5 olarak gerçekleşti.

Bir yıl öncenin aynı döneminde bu oranlar sırası ile yüzde 34.8 ile yüzde 39.7 olarak gerçekleşmişti.

Fraunhofer Enstitüsü tarafından derlenen, henüz kesinleşmemiş verilere göre, 2018\'in ilk çeyreğinde Almanya\'da 147.18 Teravat-saatlik (TWh) elektrik üretimi gerçekleşti.

Verilere göre bu üretimin yüzde 22.6\'sı rüzgar enerjisinden, yüzde 3.8\'i güneş enerjisi, yüzde 9.0’ı biyokütle, yüzde 4.6\'sı ise hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Nükleer enerjinin payı ise bir yıl önceye göre yüzde 10.3\'den yüzde 12.9\'a yükseldi.

Doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı ise 2017\'nin ilk çeyreğinde 11.3 iken bu yıl ise yüzde 7.1 olarak gerçekleşti.