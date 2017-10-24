T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da yeni seçilen 19. Federal Meclis işbaşı yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Almanya’da Eylül ayında gerçekleşen seçimlerin ardından 2

24 Ekim 2017 16:43

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Almanya’da Eylül ayında gerçekleşen seçimlerin ardından 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez aşırı sağ bir partinin de koltuk sahibi olduğu 709 üyeli Federal Meclis bugün ilk oturumunu gerçekleştiriyor.
Federal Meclis\'in ilk oturumunda Meclis Başkanı ve altı yardımcısı seçilecek. Meclis Başkanlığına Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble’nin seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, Şansölye Angela Merkel in de Schäuble’nin bu görevi alarak dönem temsilcisi olmasını istediği iddia ediliyor.
İlk oturumda seçimlerde yüzde 12 oy alan aşırı sağ görüşlü Alternative für Deutschland (AfD) partisinin meclis başkan yardımcılığı için sunduğu aday, AfD dışındaki tüm partilerin oylarıyla reddedildi.
AfD her partiden seçilecek meclis başkan yardımcılığına aday olarak 75 yaşındaki Albrect Glaser’i aday göstermişti.
Glaser İslam hakkında tartışmalı yorumlar yapmış ve İslamın bir dinden ziyade politik bir ideoloji olduğunu söylemişti.
Ayrıca AfD’nin önde gelen yöneticileri Almanya’da hep çok hassas bir konu olan Yahudi soykırımı konusunda da tepki çeken açıklamalar yapıyor.
Almanya’daki Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster Juedische Allgemeine ile yaptığı bir röportajda, \"Şu anda Federal Meclis’te Nazi geçmişini gizlemek isteyen, Müslümanları ve sığınmacıları hedef alan insanlar olduğunu bilmek çok üzücü ve rahatsız edici\" dedi.
Federal Meclis\'in açılışı öncesinde ise Berlin’deki parlamento binası önünde binlerce insan, \"AfD’yi durdurun\" yazılı pankartlarla gösteri yapmıştı. Almanya’da bu dönem Federal Meclis oturumlarının sıcak tartışmalara sahne olması bekleniyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAAlmanyada EylülDünya SavaşıFederal MeclisMeclis BaşkanıMeclis Başkanlığına Maliye Bakanı Wolfgang SchäubleninAngela MerkelSchäubleninAlternativeDeutschland AfDAfDAlbrect GlaseriGlaserAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24