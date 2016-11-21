Almanya’da yeni kuş gribi vakaları artıyor

H5N8 virüsü olarak da bilinen kuş gribinin Almanya'da giderek yayıldığı bildirildi. Riemst adasındaki Friedrich-Loeffler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Almanya'nın 11 eyaletinde kanatlı hayvanlarda kuş gribi virüsüne rastlandığını, salgının Mecklenburg-Vorpormmern ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki kümeslere de sirayet ettiğini bildirdi.

Enstitü şu sırada virüsün çok hızlı yayılma gösterdiğini, önceleri Almanya'nın sadece kuzey ve güney bölgelerinde kuş gribi vakalarına rastlanırken şimdilerde diğer bölgelerde de bulgulara rastlandığını duyurdu.

Kanatlı hayvanlara Almanya çapında kümes zorunluluğu

Federal ve eyaletler düzeyindeki yetkililer, veterinerler ve uzmanların mensup olduğu merkezî kriz masasının acilen toplanarak kanatlı hayvanlara Almanya çapında kümes zorunluluğu getirilmesi konusunda karar alacak. Federal Tarım Bakanlığı bu doğrultuda hazırlık yapmaya başladı. Federal Tarım Bakanı Christian Schmidt, "Almanya'da kuş gribi vakalarının yayılmasını son derece ciddiye alıyoruz” diye konuştu.

Almanya'da bugünden itibaren bir acil bir düzenleme uygulamaya girdi. Buna göre kümes hayvanı yetiştiren küçük ölçekli tarım işletmelerinin de güvenlik önlemleri alması zorunlu hale geliyor. Yetkili olmayanların ahırlara girmesi yasaklanıyor, hayvanlara bakanların koruyucu elbise giymesi, ellerini ve çizmelerini dezenfekte etmeleri gerekiyor. Daha önceleri bu tür önlemler sadece bin kişinin üzerinde personel çalıştıran tarım işletmeleri için geçerliydi.

Virüs nasıl bulaşıyor

H5N8 virüsüne kasım ayı başından bu yana 7 işletmede rastlandı. Bunlardan birisinin Schleswig-Holstein eyaletinde 30 bin tavuk yetiştiren büyük üretici firma da dahil. Friedrich-Loeffler Enstitüsü söz konusu bu özel küçük işletmelerdeki hayvanlara hastalığın virüs bulaşmış ördek gibi suda yaşayan hayvanlardan geçmiş olabileceğini açıkladı. Büyük işletmedeki vakalara ise kanatlı hayvanlar arasındaki salgının sebep olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Virüsün dolaylı yoldan örneğin yaban kuşları aracılığıyla, virüs bulaşmış yem ve su ya da kirlenmiş ahıl, aletler, araçlar ya da giysiler yoluyla da geçebileceğine dikkat çekiliyor.

Kuş gribi vakaları Almanya'nın ihracatını olumsuz etkiliyor

Federal Tarım Bakanlığı verilerine göre şu anda toplam 226 vakada yaban hayvanlarında H5N8 virüsüne rastlanmış, ancak bunun ilk belirlemeler olduğunu belirten bakanlık, sayının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Kuş gribinin yaygınlaşmasını Almanya'nın kümes hayvanları ve bunlardan imal edilen ürünlerin ihracatını olumsuz etkiliyor. Federal Tarım Bakanlığı İsrail, Japonya, Güney Afrika ve Güney Kore'nin şu anda Almanya'dan bu ürünlerin ihracatını yasakladığını duyurdu. Almanya'nda kuş gribi vakalarına rastlanmadığına dair "temiz" belgesi verilemediği için AB üyesi diğer 12 ülkeye de Almanya şimdilik ihracat yapamıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BÖ