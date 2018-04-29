Almanya'da yeni 'büyük koalisyon' yolda

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Tarafların son görüşmelerde resmi koalisyon müzakereleri için bir çerçeve üzerinde üzerinde uzlaştı.

Alman medyası, görüşmelerin "vergi ve göç politikaları" üzerine odaklandığını bildirdi.

Ancak tarafların resmi koalisyon görüşmelerine geçmeden önce, SPD'nin lider kadrosunun üzerinde uzlaşılan 28 sayfalık çerçeve konusunda parti üyelerini 21 Ocak'ta yapılacak kongrede ikna etmesi gerekiyor.

Çok sayıda SPD üyesi, Hristiyan Demokrat Parti ile yeniden koalisyona girmenin, 24 Eylül'deki son genel seçimde 1949'dan bu yana en kötü sonucu alan partiyi daha da zayıflatacağından kaygılanıyor.

SPD'nin gençlik kolları başkanı Kevin Kuehnert, parti delegelerini koalisyona karşı oy kullanmaya ikna etmek için bir ülke turuna çıkacağını söylemişti.

Merkel ise 24 Eylül'deki son genel seçim öncesi iki dönem ülkeyi SPD ile kurduğu "büyük koalisyon" ile yönetmişti.