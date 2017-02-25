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Dünya

Almanya'da yayaların üzerine araç süren bir kişi, polis tarafından vurularak durduruldu

Olayda 3 kişi yaralanırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi

25 Şubat 2017 23:58

Almanya’nın Heidelberg kentinde aracını yayaların üzerine süren bir kişi polis tarafından vurularak durduruldu. Olayda şehir merkezinde bulunan bir fırından çıkan üç kişi yaralandı. Polis sözcüsü Anne Baas, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

The Telegraph’ta yer alan habere  göre, n-tv televiyonuna bilgi veren bir diğer polis sözcüsü Norbert Schaetzle, bıçak taşıdığına inanılan kişinin, kiraladığı aracından çıktıktan sonra devriye gezen polis ekipleri tarafından yolu kesildiğini ardından bir polis memur tarafından vurulduğunu aktardı. Saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Saldırının neden gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmazken, Norbert Schaetzle, kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığının bildirildiğini, terör bağlantısından şüphelenmediklerini tek başına gerçekleştirilmiş gibi görünen bir eylem olduğunu söyledi.

 

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