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Dünya

Almanya'da Yahudilere çağrı: Büyük kentlerde kipa takarak dolaşmayın

Berlin'de bugün Yahudilerle dayanışma amacıyla "Berlin Kipa Takıyor" adı verilen bir yürüyüş düzenlenecek

25 Nisan 2018 15:23

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, son günlerde düzenlenen bazı saldırıların ardından Yahudilere, ülkenin büyük kentlerinde dışarda başlarında kipa ile dolaşmamaları çağrısı yaptı.

Kipa, Yahudilerin dua esnasında, sinagogda ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları küçük takke.

Berlin Radyosu'na konuşan Josef Schuster ise yine büyük kentlerde Yahudilerden dikkatli olmalarını istedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Yahudilerle dayanışma amacıyla "Berlin Kipa Takıyor" adı verilen bir yürüyüş düzenlenecek.

Berlin'de geçen hafta kipa takmış iki kişi hakaret ve saldırıya uğramış, saldırının görüntüleri internette yayımlanmıştı.

Polis biri İsrailli iki gencin 3 kişinin hakaretine uğradığını ve saldırganlardan biri olan 19 yaşındaki bir Suriyeli mültecinin kemerini çıkararak birine vurduğunu açıklamıştı.

3 saldırgan hakkında hakaret ve yaralama suçlarından kovuşturma başlatılmıştı.

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ülkede son dönemde okullarda Yahudilere yönelik hakaretlerin ve tehditlerin alarm verici bir düzeyde arttığını vurguluyor.

Başbakan Angela Merkel de hafta sonunda yaptığı bir konuşmada bu duruma tepki göstermişti.

Okullarda 'Yahudi Düşmanlığı ile mücadele kampanyası'

Almanya'da eyalet eğitim bakanları ile Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ortaklaşa okullarda, "Yahudi Düşmanlığı ile mücadele kampanyası" başlatıldı.

Kampanya kapsamında öğretmenler ortak internet sitesine Yahudilerle ilgili ders malzemesi yükleyebilecek.

Eyalet Eğitim Bakanları Kurulu Başkanı Helmut Holter öğrencileri şiddet ve nefrete karşı bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Josef Schuster de öğrencilerin Yahudilik hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ve Yahudilere önyargılı davrandıklarını belirtti.

Almanya'da 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Yahudi nüfus hızla artmıştı.

1989 öncesi 30 binin altında olan bu sayının özellikle eski Sovyet Cumhuriyetlerinden göç edenler sayesinde halen 200 binden fazla olduğu sanılıyor.

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