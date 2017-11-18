"Almanya'da Yahudi olduğunu belli edecek şekilde dolaşmak tehlikeli"

İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Şubesi Başkanı Wenzel Michalski, Almanya’da artan antisemitizm konusunda uyarıda bulundu. Michalski, Almanya'da Yahudi olduğunu belli edecek şekilde dolaşmanın tehlikeli olduğunu söyledi.

Başkan Michalski, Almanya'da antisemitizmin arttığına dikkat çekerek, özellikle okullardaki şiddet eğilimi konusunda uyarıda bulundu. Michalski, ailesinin de saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Saldırganlık düzeyi çok yüksek ve anlaşılan öğretmenler bu durum karşısında ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar” dedi. Kimseye kipa ile sokaklarda dolaşmayı tavsiye etmediğini vurgulayan Michalski, “Yahudi olduğunu belli edecek şekilde sokaklarda dolaşmak giderek daha tehlikeli bir hâle geldi” şeklinde konuştu.

Michalski’nin oğlu Berlin’de gittiği okulda saldırıya uğramıştı. Böyle bir şeyin yaşanabileceğini hiç düşünmediğini belirten Michalski, bu nedenle İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün siyasetçilerden, öğretmenlere bu konuda daha iyi eğitim ve destek verilmesini talep ettiğini vurguladı.



Bunun yanı sıra okulda ve aile içinde nefret ve şiddet konularına daha fazla değinilmesi gerektiğine işaret eden Michalski, "Almanya için Alternatif'in (AfD) ve sağ popülizmin güçlenmesi ile birlikte daha önce söylenmeyecek şeylerin dile getirilmesinin toplumda artık bir şekilde kabul edildiği görülüyor” dedi.



Michalski, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün edindiği bilgilere göre, "böyle vakaların sadece Berlin’de değil, Frankfurt, Münih gibi Almanya'nın birçok kentinde” yaşandığını ifade etti.