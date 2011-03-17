-ALMANYA'DA YABANCILAR YASASI SERTLEŞTİRİLDİ BERLİN (A.A) - 17.03.2011 - Almanya'da Yabancılar Yasasının sertleştirilmesini öngören ve iktidar partileri olan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Mecliste yapılan oylamada bu partilerin oylarıyla kabul edildi. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, oylamadan önce mecliste yaptığı konuşmada, göçmenlerin Almanya'nın refahına katkı sağladığını ve kendi kültürlerine uyma hakkı olduğunu, ancak ülkedeki kurallara da uymak zorunda olduğunu belirterek, uyum konusunda önemli başarıların sağlandığını, ancak hala eksiklilerin de bulunduğunu, bunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Yeni yasa tasarısının uyumu teşvik edeceğini, özellikle genç göçmen kadınlara iyi bir gelecek hazırlamak istediklerini ve zorunlu evliliklerin ceza kapsamına alınacağını ifade eden Friedrich, sözkonusu yasa tasarısıyla kültürler ne kadar farklı olursa olsun, zorunlu evliliklere hoşgörü göstermeyeceklerinin sinyalini verdiklerini kaydetti. Friedrich, sahte evliliklerin ortaya çıkartılması amacıyla boşanmadan önce asgari birlikte yaşama süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkartılmasını ve topluma uyum sağlamış mülteci gençlere ailelerinden bağımsız olarak oturma izni verilmesini de kararlaştırdıklarını, böylece gençlerin uyum çabalarını ödüllendirmiş olacaklarını, uyum kurslarına katılanlara 1 yıl süre ile oturma izni vererek de göçmenlerin uyum sağlamasını hızlandıracaklarını kaydetti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Reinhard Grindel de yasa tasarısıyla mülteci gençlere bir perspektif sunduklarını belirterek, sahte evliliklerin artması nedeni ile de aile içinde asgari birlikte yaşama süresini 2 yıldan 3 yıla çıkarttıklarını tekrarladı. Yeşiller Partisi Milletvekili Memet Kılıç'ın, sahte evliliklerin sayısının arttığı yönünde kendilerinin tam bir bilgi alamadığını belirterek, Grindel'e bu sayının arttığını nereden öğrendiğini sorması üzerine de Grindel, Ankara'daki Almanya büyükelçiliği ile İstanbul ve İzmir'deki Almanya başkonsolosluklarından tahmini sayılar aldığını ifade etti. Grindel, ayrıca Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Aydan Özoğuz'u da eşi Michael Neumann'ın Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı kutlayarak, "Eşiniz işten evine geldiğinde size, Berlin'dekilerin kendisine verdiği imkanlardan dolayı size teşekkür edecektir" dedi. Konuşmasına, "Ben eşinizin ne diyeceğini size sormayacağım" şeklinde espri yaparak başlayan Özoğuz da sözkonusu yasa tasarısının hiçbir yenilik getirmediğini ve gereksiz yere zorla meclisten geçirilmeye çalışıldığını savundu. Zorunlu evliliklerin cezalandırılmasının mevcut yasayla da mümkün olduğunu, Müslüman kadınların çoğunun da değişikliklerin zorunlu evliliklerin önlenmesine bir fayda sağlamayacağına inandığını belirten Özoğuz, başkonsolosluklardan alınan tahmini sayıların da yeni bir yasa tasarısına temel oluşturamayacağını kaydetti. FDP Milletvekili Serkan Tören ise Almanca öğreniminin önemine değinerek, göçmenlerin dil öğrenmesini sadece Almanya'nın değil, dünyadaki tüm ülkelerin istediğini, bunun göçmenlerin topluma ve istihdam piyasasına girebilmesi için de önemli olduğunu söyledi. Mülteci gençlere yeni yasa tasarısıyla çeşitli imkanlar verildiğini, ancak muhalefet partilerinin bunu takdir etmediğini kaydeden Tören, "Biz gençlere fırsatınızı iyi değerlendirin diyoruz" diye konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada, yasa tasarısı muhalefet partilerinin "hayır" oyuna karşılık iktidar partilerinin "evet" oyuyla kabul edildi.