Almanya'da yabancı düşmanı şiddet iki katına çıktı

Haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre Alman polisi yılbaşından eylül ortasına kadar yabancı düşmanı şiddet tanımına uyan toplam 507 vaka kaydetti. Bu sayının bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen sayının iki katı olduğu belirtiliyor.

Der Spiegel'in haberine göre son sekiz buçuk ayda sığınmacılara ve mültecilere yönelik siyasi motivasyonlu suç eylemlerinin sayısı da 1800'ü geçiyor. Neonaziler ve yabancı düşmanları daha şimdiden geçen yıldan 78 kez daha fazla kundaklamada bulundu. Polis aşırı sağcı motivasyona sahip 7 cinayet kayda geçirdi. Der Spiegel bu rakamların İçişleri Bakanlığı'nın Yeşiller partisinin soru önergesine verdiği yanıtta yer aldığını yazdı.

İçişleri Bakanlığı verdiği yanıtta Almanya'da mülteci tartışmasına bağlı olarak aşırı sağcı kesimler arasında "direniş" söyleminin de yaygınlık göstermeye başladığını ifade etti.

Haberde şiddetin artmasına karşın Almanya'da yetkili makamların sadece 20 aşırı sağcıyı kayıtlara tehlikeli olarak geçirdiği ifade edildi. Almanya çapında buna karşılık tehlikeli olarak sınıflandırılan radikal İslamcıların sayısı 520'yi buluyor.

Yeşiller partisi milletvekili Irene Mihalic Der Spiegel'e yaptığı açıklamada bu durumun "anlaşılabilir olmadığını" söyledi. Mihalic "Sağ kesimde saldırı gerçekliği ve izlenenlerin sayısı arasında büyük bir boşluk var" diye konuştu.