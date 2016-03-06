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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı yüzde 18,8 yükseldi. Federal Emniyet Dairesi'ne göre geçen yıl bin 226 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti.

06 Mart 2016 14:18


Welt am Sonntag gazetesi Federal Emniyet Teşkilatı'nın hazırladığı rapora dayandırarak verdiği haberinde, geçen yıl bin 226 ölüm vakasının kayıtlara geçirildiğini belirtti. Welt am Sonntag'ın haberine göre bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 18,8 fazla.

Uyuşturucudan ölenlerin en fazla olduğu kentlerin başını Berlin, Hamburg ve Bremen çekiyor. Haberde uyuşturucudan ölenlerin sayısının özellikle Saksonya ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde iki katına çıktığı belirtildi.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın uyuşturucudan ölenlerle ilgiyi raporuna göre Almanya genelinde ağır uyuşturucu madde kullananların sayısı da arttı. Haberde uyuşturucu kullananların sayısındaki artış yüzde dört olarak açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre uyuşturucu kullananların en fazla rağbet ettiği maddelerin başında amphetamin, eroin ve koakin geliyor. Raporda Crystal Meth kullananların sayısının ise gerilediği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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