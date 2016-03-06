Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı



Welt am Sonntag gazetesi Federal Emniyet Teşkilatı'nın hazırladığı rapora dayandırarak verdiği haberinde, geçen yıl bin 226 ölüm vakasının kayıtlara geçirildiğini belirtti. Welt am Sonntag'ın haberine göre bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 18,8 fazla.

Uyuşturucudan ölenlerin en fazla olduğu kentlerin başını Berlin, Hamburg ve Bremen çekiyor. Haberde uyuşturucudan ölenlerin sayısının özellikle Saksonya ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde iki katına çıktığı belirtildi.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın uyuşturucudan ölenlerle ilgiyi raporuna göre Almanya genelinde ağır uyuşturucu madde kullananların sayısı da arttı. Haberde uyuşturucu kullananların sayısındaki artış yüzde dört olarak açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre uyuşturucu kullananların en fazla rağbet ettiği maddelerin başında amphetamin, eroin ve koakin geliyor. Raporda Crystal Meth kullananların sayısının ise gerilediği belirtildi.