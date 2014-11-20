Almanya'da uyuşturucu tartışması



Dünya çapında uyuşturucuyla mücadelede başarı kaydedilemediği için bu alanda alternatif politikalar geliştirilmesi talepleri yükseliyor son zamanlarda. Almanya’da da bu yönde tartışmalar yürütülüyor. Frankfurt kentinde düzenlenen bir seminerde, bu alandaki uzmanlar, doktorlar, hukukçular ve polis yetkilileri bir nokta üzerinde uzlaşma sağladılar. O da, yürürlükteki ceza hukukunun uyuşturucuyla mücadelede yanlış bir araç olduğu noktasıydı.

'Uyuşturucuyla mücadele yasası Alman anayasasının ruhuna aykırı'

Bremenli ceza hukuku uzmanı Lorenz Böllinger, Almanya'da yürürlükteki uyuşturucuyla mücadele yasasının aslında Alman anayasasının ruhuna da aykırı olduğunu söyleyerek, buna şöyle açıklık getiriyor:

“Bu yasa duruma uygun bir yasa değil, olumsuz bir etkisi var. Halka kötü etkisi oluyor, çünkü uyuşturucu bulmak için çeşitli yollara başvuruluyor; o zamana kadar herhangi bir ceza almamış genç insanlar damgalanıyorlar, kriminel kişiler haline gelip suça itiliyorlar. Bundan dolayı böyle bir yasaya aslında gerek yok; elde daha iyi imkânlarımız var. Önceden tedbir alma gibi, zararı azaltma gibi yeni önlemler tartışılıyor. Aynı alkol tüketiminde olduğu gibi uyuşturucularda da kontrollü tüketim yöntemi uygulanıyor. Bilim yardımıyla bu alanda çok şey değişti. Ayrıca uyuşturucularla mücadelede yasa ile müdahale edilmesi orantısız bir girişim; çünkü oldukça küçük çaptaki sosyal bir sorunu çözmek için devasa bir silahı, yani ceza yasası gibi bir musibeti devreye sokmuş oluyorsunuz.”

'Haşhaşın yasallaştırılması yanlış bir sinyal olur'

Ceza hukukçusu Böllinger’in bu yöndeki görüşlerine rağmen federal hükümetin uyuşturucuyla mücadele sorumlusu Marlene Mortler, haşhaşın genel anlamda yasallaştırılmasına karşı çıkıyor. DW’nin sorularını yanıtlayan Mortler, “Eğer bu yapılırsa, kamuoyuna yanlış bir sinyal verilmiş olur ve de uyuşturucu tüketimi masum gösterilmiş olur” diyor. Mortler, ABD'de de bu konuda bir ilerleme kaydedilmediği görüşünde.

Ağır hastalıkların tedavisinde haşhaşın tıbbî katkısı

Ancak federal hükümetin uyuşturucuyla mücadele görevlisi, ağır hastalıklarda haşhaşın tıbbî bir araç olarak devreye girebileceğini söylüyor. Örneğin bir merkezî sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarında haşhaşın olumlu etki yaptığı saptanıyor. Ayrıca kanser tedavisi çerçevesinde iştahsızlığa karşı, ya da AIDS hastalıklarında veya ağrı terapilerinde de haşhaş tıbbî bir araç olarak kullanımda.

Ne var ki Almanya’da haşhaşın yasallaşması konusunda halk arasında şimdiye kadar bir çoğunluk görüşü oluşmuş değil. Ama buna rağmen kendilerine soru yöneltilenlerin yüzde 30'u, yetişkin yaştakilerin haşhaşı belirli miktarlarda ve yasal olarak satın alabilecekleri özel dükkânların açılmasından yanalar.

Haşhaşın yasallaşması için Almanya'da görülmemiş bir kampanya hazırlanıyor

Bu rakamlara fazla aldırış etmeyen Almanya Kenevir Derneği Başkanı Georg Wurth, haşhaşın yasallaşması için Almanya'da şimdiye dek görülmemiş bir halkla ilişkiler kampanyası başlatacaklarını anlatıyor: “Kampanyamızın en önemli kısmını sinema reklamları oluşturacak. Bunları yakında sinemalarda göreceğiz. Prömiyer 24 Kasım'da… . Daha sonra Youtube'a da girecek bu reklamlar. Yani bu girişim, şimdiye kadar Almanya'da görülmüş en büyük kampanyalardan biri olacak. Tabii böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadığı ve ilk kez olduğu için bunun yükü de oldukça fazla. Burada bizim amacımız, uyuşturucular için reklam yapmak değil! Bu bizim sorunumuz değil. Biz, uyuşturucuları yasaklamak soruna çözüm oluşturabiliyor mu, bunu irdelemek istiyoruz.”