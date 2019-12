Almanya’da umudun adı Cem Özdemir

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin eş başkanlığına Türk kökenli Cem Özdemir’in seçilmesi büyük yankı yarattı. Seçimin, göçmen kökenli insanları Alman toplumu ve siyasete katılımda daha da cesaretlendireceği belirtiliyor.



Almanya'nın dört bir yanından çok sayıda Türk kökenli politikacı ve vatandaş, Claudia Roth ile birlikte Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi'nin eş başkanlığına seçilen Cem Özdemir'i kutladı.



Sosyal Demokrat Partili (SPD) Alman meclis üyesi Lale Akgün, Özdemir'in eş başkanlığıyla ilgili olarak, ''Bu durum, dışlanmaların aşılabileceğini göstermiştir, sevindim. Güzel bir olay. Kolay bir görev üstlenmediği ortada. Kendisine başarılar diliyorum'' dedi.



Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Berlin eyalet meclisi üyesi ve CDU Yönetim Kurulu üyesi olan Emine Demirbüken-Wegner, Özdemir'in seçilmesinin olağanüstü büyük başarı olduğunu, bu adımla Yeşiller Partisi'nin bir ilke imza attığını ifade ederek, bunun göçmen kökenli insanları daha da cesaretlendireceğini söyledi.



Göçmenlere sinyal



Böyle bir olayın kendi partisinde de gerçekleşme olaslığının sorulması üzerine Demirbüken-Wegner, Berlin eyalet meclisinin yanı sıra parti yönetim kurulunda yer aldığını ve kendisini bu göreve yeniden istediklerini kaydederek, ''CDU benimle zaten büyük bir adım atmıştır. Bunları küçümsememek lazım'' yanıtını verdi.



SPD'li Berlin eyalet meclisi üyesi Ülker Radziwill de Özdemir'i başarısından dolayı tebrik ederek, bunun, toplum içinde daha fazla sorumluluk üstlenmek isteyen göçmen kökenli insanlar için iyi bir sinyal olduğunu söyledi.



SPD'nin konumunun biraz daha farklı olduğuna, tek başkanlı büyük bir kitle partisi olarak burada göçmen kökenli birinin parti başkanı olma ihtimalinin daha az olduğuna dikkati çeken Radziwill, yine de etnik kökeninden bağımsız olarak güven veren bir politikacının, yolunu bulma şansının fazla olduğunu sözlerine ekledi.



Kültürel çeşitliliğe katkı



Almanya Türk Toplumu Derneği (TGD) Başkanı Kenan Kolat, Özdemir'i içtenlikle tebrik ettiklerini belirterek, ''Cem Özdemir'in seçimi Türk ve Alman toplumları içinde olumlu bir etki yaratacaktır'' şeklinde görüş belirtti.



Bunun Türk ve diğer göçmen kökenli insanların politikaya duydukları ilgiyi artıracağını ve Almanya'daki kültürel çeşitliliği daha fazla ön plana çıkartacağını ifade eden Kolat, diğer partileri de göçmen kökenli insanları siyasi alanda teşvik etmeleri çağrısında bulundu.



Özdemir'in başarısı, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından da sevinçle karşılandı.



Berlin'de iş bulma danışmanlığı yapan Cevdet Günay, Türk kökenli birinin Almanya'da önemli bir partinin başkanı olmasını sevindirici bulduğunu, bunun toplumda bazı değişimleri gösterdiğini belirterek, ''Bu, bizden birisinin belirli bir yere ulaşabileceğini, topluma katkı sağlayabileceğini gösteriyor'' dedi.



Alman toplumunun Özdemir'i uyum için bir örnek olarak gördüğünü ifade eden Günay, Türk toplumunun da Özdemir'den çifte vatandaşlık, Alman vatandaşlığına daha hızlı geçilebilmesi gibi konularda kendilerini temsil etmesini beklediğini kaydetti.



“Diğer partilere örnek”



Egemen Erol adlı vatandaş da Özdemir'in parti başkanlığına seçilmesinin olumlu ve onur verici bir olay olduğunu belirterek, ''Partiye yıllarca emek vermiş, AB konularında başarılara imza atmış biri. İyi bir sonuç'' diye konuştu.



Özdemir'in Türk vatandaşları için iş ve sosyal alanda imkanlar sağlayacağını düşündüğünü belirten Erol, bu tutumuyla diğer partilere de örnek olabileceğini söyledi.



Melahat Zengin adlı ev hanımı, ''Almanya'da bir Türk insanının böyle bir yeteneğe sahip olması çok güzel bir şey'' dedi.



Vesfettin Sezgin adlı vatandaş, Özdemir'in parti başkanlığına seçilmesini olumlu bulduğunu belirterek, Özdemir'den Türk kökenli biri olarak kendi haklarını savunmasını ve korumasını beklediklerini söyledi.



Obama kıyaslaması



Mehmet Altun da ''Diğer partilerden de bunu bekliyoruz. Burada çok Türk var. Obama da Amerika'da başkan oldu. Neden Türkler burada olmasın?'' şeklinde görüş belirtti.



Avrupa Döner Odası Girişimi Başkanı Yunus Altınsoy, Özdemir'in Yeşiller Partisi eş başkanlığına seçilmesinin, artık Almanya'da etnik kökenden çok çalışan insanların bir yerlere gelebildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.



Altınsoy, ''Bunlar artık olması gereken şeyler. Dünyada değişen bir anlayış var. Bu anlayış artık Almanya'ya da hakim oluyor. Biz Türkler gittiğimiz ülkeye sadece iş gücü değil, sosyal ve kültürel birikimlerimizi de götürüyoruz. Bu da gidilen ülkenin kültürüne zenginlik katıyor. Cem Özdemir'in babasının kuşağı bu ülkede bir çok fedakarlıklarda bulundu. Özdemir'in seçilmesini Almanya'da yabancı kökenli birinin başbakanlığa giden yolunun açılması olarak görüyorum. CDU'nun başına da yarın bir yabancı neden gelmesin?'' diye konuştu.



Demokratik duruş



Avrupalı Türk Demokratlar Vakfı (UETD) Başkanı Süleyman Arslan da Özdemir'in son bir yıl içinde her konuda demokratik bir duruş sergilediğini belirterek, şunları söyledi:



''Öncelikle bu ülkede yaşayan Türkler olarak çok memnun olduk. Cem Özdemir'in omurgalı bir duruşu var. Son 10 yıla göre daha tecrübeli ve daha realist bir düşünceye sahip. Biz de demokrat duruşunu kaybetmediği sürece yanında oluruz. Almanya'da yaşayan yabancıların siyasi katılımı açısından, oy hakları için bir şeyler yapabilirse, yabancıların topluma katılımı konusunda bir çalışma yaparsa çok faydalı olacaktır.''



Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Göçmen Meclisleri Başkanı Tayfun Keltek, Özdemir'in parti başkanlığına seçilmesinin Türklerin de bu toplumun geleceğini şekillendirmede sorumluluk alacağının sinyalini verdiğini söyledi.



“Türk toplumu için önemli bir adım”



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Sadi Arslan, Özdemir'in Yeşiller Partisi eş başkanlığına seçilmesinin Almanya'da yabancılar konusunda son zamanlarda atılan en önemli adımlardan biri olarak gördüğünü ifade etti.



Arslan, ''Türk toplumu için önemli bir adım olarak telakki ediyorum. Özdemir'in artık parti başkanı olarak sorumluluğu da arttı'' dedi.



Borussia Dortmund'un başarılı futbolcusu Nuri Şahin, Özdemir'in parti başkanı seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Almanya'da yaşayan Türkler olarak biz bundan sonraki nesillere iyi örnekler göstermek için çalışmalıyız. Örneğin ben ve diğer futbolcu arkadaşlarım Almanya'da zirveye çıktık. Cem Özdemir siyasette öyle. Biz Türkler olarak Almanya'da bir şeyler yapabileceğimizi gösteriyoruz'' şeklinde konuştu.



“Çocuklarıma örnek gösteriyorum”



CDU üyesi ve Türk-Alman Forumu'nun (DTF) kurucu üyesi olan İlhami Kurtuluş, ''Özdemir Almanya'da eğitimli insanların çalışarak hangi mevkilere kadar gelebileceğinin en güzel göstergesi'' diye görüş belirtti.



Fabrika işçisi Cumali Kabalıoğlu da ''Futboldan siyasete her kategoride Türkler bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaya başlıyor. Çocuklarıma örnek gösterebileceğim bir konu da Cem Özdemir'in parti başkanı olmasıdır. Demek ki bu ülkede de istendiğinde başarılı olunulabiliyor'' dedi.



İbrahim Bulut adlı öğrenci, ''Cem Özdemir'i kutluyorum. Ben de İşletme Fakültesi'nde okuyorum. Ben de okulumu başarıyla bitirdikten sonra siyasete en azından yerel bazda girmeyi düşünüyorum'' ifadesini kullandı.



“Başarı yolunda ilk adım”



SPD'li Bremen eyalet meclisi üyesi Şükrü Şenkal, konuyla ilgili olarak ''Aramızdan birisinin böyle güzel bir yere gelmesi çok gurur verici bir şey'' dedi. SPD'li Stuttgart Belediye Meclisi üyesi Ergun Can da ''Yabancı kökenli olması Almanya politikası için çok önemli'' şeklinde konuştu.



Bremen yakınlarındaki Delmenhorst kentinin Belediye Meclisi üyesi Murat Kalmış da görüşünü, ''Yüzde 79,2 gibi güzel bir oranla genel başkanlığa seçilmesi büyük bir başarı. Başarı yolunda ilk adımlar atıldı diye düşünüyorum'' diye açıkladı.



Bremen'de bulunan Türk-Alman İşadamları Derneği'nin (TEWIFO) Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Can, ''Gelecek için Türk kökenli diğer siyasetçilere de örnek olmasını dilerim'' dedi.



Gençlere motivasyon



Hamburg eyalet meclisinin eski üyesi Aydan Özoğuz, Özdemir'in parti başkanlığına seçilmesiyle ilgili olarak, ''Bir kişinin kapıyı açması arkadan gelenlere mutlaka yardımcı olacaktır. Özellikle gençlere de motivasyon vereceğine inanıyorum'' diye konuştu.



Yeliz Arslan adlı ev hanımı, ''Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Türk kökenli bir kişinin parti liderliğine seçilmesi çok sevindirici bir durum. Umarım Almanya'da da tıpkı ABD'de olduğu gibi, azınlık sınıfından gelen birisi lider olur. Benim temennim, Cem Özdemir'in de Almanya'ya başbakan olması'' ifadesini kullandı.



Sedef Şimşek adlı vatandaş, ''Bizler Almanya'ya ilk gelen nesili oluşturuyoruz. Dil bilmeden, bazılarımız okuma yazma dahi bilmeden buraya geldik. Bizler çok ezildik. Fabrikalarda çalıştırıldık. Haklarımızı arayamadık. Hakkimizin ne olduğunu bile söylemediler bize. Biz yıprandık. Çoğumuz hasta. Umarım gelecek kuşaklar yıpranmaz. Türk toplumunun isteklerine yanıt veren, onları kollayan bir liderin yararlı olacağı görüşündeyim'' şeklinde konuştu.



“Ayrımcılığa ve dışlanmışlığa karşı daha iyi mücadele”



Murat Kaplan adlı hastane görevlisi, ''Özdemir'in göçmen toplumunun sesini daha iyi duyuracağına inanıyorum. Başta işsizlik, yabancılar yasasının değiştirilmesi, çifte vatandaşlık gibi konularda Özdemir'e bizim sesimizi yansıtması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum'' dedi.



Cafer Kıraç adlı işçi ise şunları söyledi: ''Cem Özdemir'in partisine lider seçilmesi mutluluk verici bir şey. Kendisine her yönden destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bizler Almanya'da dışlanıyoruz. Yabancılar Dairesi başta olmak üzere resmi dairelerde, sokaklarda, alış veriş yerlerinde, spor yerlerinde dışlanmışlığı hissediyoruz. Çocuklarımız okullarda Alman öğretmenler tarafından da farklı muamele görüyor. Özdemir ile birlikte ayrımcılığa ve dışlanmışlığa karşı daha iyi mücadele edileceği inancındayım.''



İlyas Gürer adlı işçi de ''Cem Özdemir'den umutluyum. Almanya'ya bir Türk başbakan seçilmesinin zamanı geldi de, geçti bile'' dedi.



“Özdemir açık toplum istiyor”



Öte yandan, Der Spiegel ve Focus dergisinin internet sayfalarında yayınlanan haberlerde de Özdemir'in başarılı olduğu, buna karşın, gelecek yıl yapılacak genel seçimler için Baden-Württemberg eyaletinde milletvekili adaylığını koyup başarısız olduğunda kendisini yeterli derecede desteklemediği gerekçesiyle delegeler tarafından Yeşiller Partisi Federal meclis grubu Başkanı Fritz Kuhn'un cezalandırıldığı ve 13 kişilik parti kuruluna seçilemediği belirtildi.



''Spiegel-online''nin haberinde, Özdemir'in Baden-Württemberg eyaletindeki yenilgisine rağmen, özellikle parti içindeki gençlerin ve realist anlamında kullanılan ''realo'' adı verilen kanadın, partinin tanınmış solcuları Roth ve eski Almanya Çevre Bakanı Jürgen Trittin'e karşı bu kanadın temsilcisi olarak Özdemir'e ihtiyaç duydukları görüşüne yer verildi.



''Focus-online''nin haberinde de Özdemir'in açık bir toplum istediği konuşmasındaki açık sözlerinden dolayı delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu aldığı ifade edildi. Özdemir'in delegelerin yüzde 79,2'sinin oyunu almayı başardığı hatırlatıldı. (Deutsche Welle)