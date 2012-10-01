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Dünya

Almanya'da Türklerin evleri kundaklandı

Çoğunlukla Türklerin oturduğu Bremen kentinde, 2 ayrı apartmanda kısa aralıklarla çıkan yangınlarda 31 kişi yaralandı. Polis, kundaklama üzerinde duruyor

01 Ekim 2012 19:08

Almanya'nın Bremen kentinde çoğunlukla Türklerin oturduğu iki apartmanda kısa aralıklarla çıkan yangınlarda toplam 31 kişi yaralandı. Pazar sabahı çıkan iki yangında yaralananlar arasında dokuz çocuk ve bir bebeğin de bulunduğu açıklandı. Polis, olayla ilgili olarak 22 yaşındaki bir Bremenlinin gözaltına alındığını ancak şüphelinin henüz ifade vermediğini bildirdi.

Polis, olayın kundaklama olduğunu tahmin ediyor. Ancak yabancı düşmanı bir saldırı olduğuna dair elde henüz bir bulgu olmadığı belirtildi. Kundakçılık zannıyla tutuklanan ve ‘psikolojik açıdan dikkat çeken' davranışlar sergilediği belirtilen 22 yaşındaki Bremenlinin daha önce de kundaklama olaylarına karışmış olduğu saptandı.

 

'Pencerelerden atladılar'

 

Hastaneye kaldırılan 31 yaralı açısından hayati tehlike olmadığı ve yarısının taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bremen Eyalet İçişleri Senatörü Ulrich Maeurer, yangının bodrum katında çıkmasının bir felaket senaryosu olduğunu ve bina sakinlerinin kapıdan kaçamadıkları için pencerelerden atladıklarını belirtti.

Pazar sabahı önce üç katlı bir apartmanın bodrumu ile ikinci katında yangın çıkmış, 11 kişi duman zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İki saat sonra aynı sokakta beş katlı bir apartmanda yine bodrum katında bir yangın daha çıktı, içerideki 20 kişi kurtarıldı.

Zanlının ikinci yangının çıktığı apartmanın hemen karşısında yangını seyrederken yakalandığı, yanındaki çantada kibrit çöpleri ve çakmak bulunduğu bildirildi. Yangının yol açtığı hasarı tespit çalışmaları sürüyor. Sadece ilk yangında 100 bin euroluk hasar oluştuğu tahmin ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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