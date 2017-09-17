T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da Türkler ve Almanlar birlikte barış güvercini uçurdular

Taner Tüzün / Nürnberg, 17 Eylül, (DHA)-Nürnberg’de gerçekleşen geleneksel Eskişehir Bayramında  (Altstadtfest) kortejde yer alan Altın Kızlar Türk Folklor Grubu halk tarafından ilgi ile izlenirken, Türkler ve Almanlar birlikte barış güvercini uçurdular

17 Eylül 2017 12:27

Taner Tüzün / Nürnberg, 17 Eylül, (DHA)-Nürnberg’de gerçekleşen geleneksel Eskişehir Bayramında  (Altstadtfest) kortejde yer alan Altın Kızlar Türk Folklor Grubu halk tarafından ilgi ile izlenirken, Türkler ve Almanlar birlikte barış güvercini uçurdular. Yüksel  Deşat’a ait beyaz güvercinleri, eline alan Anakent Belediye Başkan Yardımcısı SPD’li Christian  Vogel ile Folklor Grubu Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, birlikte beyaz güvercinleri barış için diyerek, gökyüzüne saldılar. Diğer güvercinlerde Türk ve Almanlar tarafından aynı şekilde uçuruldular

TÜRKLER İLGİ GÖRDÜ

Yol boyunca alkış alan Altın Kızlar grubu büyük ilgi toplarken, grubun  kurucusu Ümit Gümrükcü, “Bizler Alman dostlarımızla birlikte güzel güzel yaşıyoruz “ dedi. Altstadtfest 24 Eylül tarihine kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nürnberg Eskişehir bayramından görüntüler

Barış güvercinleri uçuruluyor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taner TüzünNürnbergEylül DHANürnbergdeEskişehir Bayramında  AltstadtfestAltın Kızlar Türk Folklor GrubuTürklerAlmanlarYüksel  DeşataAnakent Belediye Başkan Yardımcısı SPDli Christian  VogelFolklor Grubu Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24