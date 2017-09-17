Almanya’da Türkler ve Almanlar birlikte barış güvercini uçurdular

Taner Tüzün / Nürnberg, 17 Eylül, (DHA)-Nürnberg’de gerçekleşen geleneksel Eskişehir Bayramında (Altstadtfest) kortejde yer alan Altın Kızlar Türk Folklor Grubu halk tarafından ilgi ile izlenirken, Türkler ve Almanlar birlikte barış güvercini uçurdular. Yüksel Deşat’a ait beyaz güvercinleri, eline alan Anakent Belediye Başkan Yardımcısı SPD’li Christian Vogel ile Folklor Grubu Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, birlikte beyaz güvercinleri barış için diyerek, gökyüzüne saldılar. Diğer güvercinlerde Türk ve Almanlar tarafından aynı şekilde uçuruldular

TÜRKLER İLGİ GÖRDÜ

Yol boyunca alkış alan Altın Kızlar grubu büyük ilgi toplarken, grubun kurucusu Ümit Gümrükcü, “Bizler Alman dostlarımızla birlikte güzel güzel yaşıyoruz “ dedi. Altstadtfest 24 Eylül tarihine kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nürnberg Eskişehir bayramından görüntüler

Barış güvercinleri uçuruluyor