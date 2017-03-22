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BBC Türkçe

Almanya'da Türkiye'ye silah satışı reddinde büyük artış

Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'in sorusuna yazılı yanıt veren Ekonomi Bakanlığı, son 4 ayda Türkiye'ye silah ihracatı için yapılan başvuruların 11 kez reddedildiğini açıkladı. 2010-2015 yılları arasında yalnızca 8 başvuru reddedilmişti.

22 Mart 2017 19:14

Almanya'da Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Jan van Aken'in sorusuna yazılı yanıt veren Ekonomi Bakanlığı, son 4 ayda Türkiye'ye silah ihracatı için yapılan başvuruların 11 kez reddedildiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre 2010-2015 yılları arasında yalnızca 8 başvuru reddedilmişti.

Reddedilen başvurular arasında tabancalar, mühimmatlar ve silah üretimi için gerekli malzemeler bulunuyor

Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi ise kararlarının gerekçesinin "Türkiye'de gerileyen insan hakları nedeniyle artan endişeler" olduğunu yazdı.

Türkiye ile Almanya arasında son dönemde Türk bakanların Almanya'daki bazı mitinglerinin engellenmesi, Türkiye'nin Almanya'yı "Nazi uygulamaları" ile suçlaması ve Almanya'dan gelen "15 Temmuz'u Gülen yapılanmasının yaptığına ikna olmadık" açıklamaları nedeniyle peş peşe diplomatik krizler yaşanmış, Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı dün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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