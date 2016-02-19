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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Türkiye'ye eleştiriler artıyor

Almanya'da Türkiye'nin Suriye'deki tutumuna yönelik eleştiriler artıyor. Eski genelkurmay başkanı, ABD'nin Türkiye üzerindeki baskıyı artırmasını istedi.

19 Şubat 2016 14:17


Türkiye'deki gelişmeleri Alman haber dergisi Focus'a değerlendiren Ortadoğu uzmanı Udo Steinbach, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir cepheleşmeye sürüklediğini savundu. Steinbach, Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Erdoğan'ın da dolaylı olarak sorumlu olduğunu savundu.

Almanya'nın eski genelkurmay başkanı ve NATO Askeri Komitesi eski başkanı Harald Kujat da Türkiye'nin Ankara'daki saldırının ardından Suriye'ye girmesinin 'büyük bir felaket' olacağı uyarısında bulundu. Kujat, gerginliği daha da artıracak böyle bir adım atmaması için ABD'yi Ankara'ya baskı uygulamaya çağırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen de Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kürtlerle yaşanan anlaşmazlıkta şiddetin dramatik bir şekilde artmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin AB için güvenli bir ortak olmadığını savunan Röttgen, "Ancak yine de mülteci krizinde işbirliğini istiyor ve ihtiyaç duyuyoruz" diye sözlerini sürdürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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