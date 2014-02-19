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Dünya

Almanya'da 'Türkiye ile AB müzakereleri dondurulsun' çağrısı

Hıristiyan Birlik Avrupa politikaları sözcüsü Michael Stübgen, Abdullah Gül'ün internet yasasını onaylamasının ardından AB müzakerelerinin dondurulması çağrısında bulundu

19 Şubat 2014 21:17

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tartışmalı internet yasasını imzalaması üzerine Almanya'da Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını istedi.

Hıristiyan Birlik Avrupa politikaları sözcüsü Michael Stübgen, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayıyla interneti kontrol altına alan yasanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Stübgen yeni yasanın sosyal medyayı ve hükümete eleştirel bakan internet sitelerini kapatma imkanı sunduğunu savundu.

Avrupa'nın temel taşı sayılan düşünce özgürlüğünü suistimal edenlerin AB üyesi olamayacağını belirten Stübgen, AB'nin artık buradan gerekli sonuçlar çıkarmasının zamanı geldiğini söyledi ve “Türkiye ile yürüyen müzakereler dondurulsun” dedi.

Stübgen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin düşünce ve basın özgürlüğü gibi Avrupa standartlarından uzaklaştığını belirtti.

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