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Yaşam

Almanya'da Türk vekile oruç dayağı!

Berlin Eyalet Meclisi milletvekili Özcan Mutlu, kendisine sosis istediği büfede ‘Sen nasıl Müslümansın’

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Berlin Eyalet Meclisi milletvekili Özcan Mutlu, kendisine sosis istediği büfede ‘Sen nasıl Müslümansın’ diyerek saldırıldığını öne sürdü. Büfe çalışanı Oğuzhan K., oruç nedeniyle dayak iddiasını yalanlayarak, “Asıl Özcan Mutlu beni darp etti. Buna 2 müşteri şahit” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Eyalet Meclisi üyesi Türk kökenli Yeşiller milletvekili Özcan Mutlu, bir büfede “oruç tutmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını” öne sürdü. Alman basınında geniş yer bulan olay Berlin’in ünlü turistik caddelerinden Unter den Linden’de Türklere ait bir büfede meydana geldi.


‘Darp edildim’

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Büfeye kızıyla giden Mutlu, Almanların domuz etinden yapılan ünlü sosis yemeği Currywurst’ten iki porsiyon sipariş etti. Ancak büfede çalışan iki satıcı Mutlu’ya “Ramazanda Currywurst yemeye utanmıyor musun” diyerek hakaret etmeye başladı. Tartışma büyüyünce satıcılar tezgahın arkasından çıkarak Mutlu’yu darp etti. Önümüzdeki ay yapılacak seçimlere hazırlanan Mutlu, “Türkçe bilen kızımın gözleri hayatımda hiç uğramadığım hakaretlere uğradım. Hakaretlerden dolayı şikayetçi oldum. Şimdi de darp edildiğim için şikayetçi olacağım” diye konuştu.


‘Oruç kavgası değil’

Berliner Zeitung gazetesine konuşan büfe çalışanı Oğuzhan K. ise olayı farklı bir şekilde anlattı. Oğuzhan, “Verdiği siparişleri pahalı bulup sinirlendi. Hakaret edip çevreyi rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine ben de karşılık verdim” dedi.


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