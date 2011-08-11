Almanya'da Türk vekile oruç dayağı!

T24

‘Darp edildim’



‘Oruç kavgası değil’

Almanya’nın başkenti Berlin’de Eyalet Meclisi üyesi Türk kökenli Yeşiller milletvekili Özcan Mutlu, bir büfede “oruç tutmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını” öne sürdü. Alman basınında geniş yer bulan olay Berlin’in ünlü turistik caddelerinden Unter den Linden’de Türklere ait bir büfede meydana geldi.İddiaya göre olay şöyle gelişti: Büfeye kızıyla giden Mutlu, Almanların domuz etinden yapılan ünlü sosis yemeği Currywurst’ten iki porsiyon sipariş etti. Ancak büfede çalışan iki satıcı Mutlu’ya “Ramazanda Currywurst yemeye utanmıyor musun” diyerek hakaret etmeye başladı. Tartışma büyüyünce satıcılar tezgahın arkasından çıkarak Mutlu’yu darp etti. Önümüzdeki ay yapılacak seçimlere hazırlanan Mutlu, “Türkçe bilen kızımın gözleri hayatımda hiç uğramadığım hakaretlere uğradım. Hakaretlerden dolayı şikayetçi oldum. Şimdi de darp edildiğim için şikayetçi olacağım” diye konuştu.Berliner Zeitung gazetesine konuşan büfe çalışanı Oğuzhan K. ise olayı farklı bir şekilde anlattı. Oğuzhan, “Verdiği siparişleri pahalı bulup sinirlendi. Hakaret edip çevreyi rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine ben de karşılık verdim” dedi.