Almanya'da Türk turiste vize kalktı mı?

Almanya’da Berlin İdari Mahkemesi, nakliye şoförleri gibi yalnız aktif hizmet sunanların değil ’pasif hizmet’ alacakların da vizesiz seyahat edebileceğine karar verdi. Kararın Türk turistlere de vize muafiyeti getirdiği öne sürülüyor.



Berlİn İdari Mahkemesi’nin 25 Şubat 2009 tarihli hükmünde, Avrupa Adalet Divanı’nın (ABAD) Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat etmeleriyle ilgili kararının "pasif hizmet" almak isteyen Türk vatandaşları için de geçerli olacağı bildirildi. Alman mahkemesinin "pasif hizmet" alanını tanımlamaması nedeniyle, Türk turistlerin Almanya’ya vizesiz seyahat edip edemeyecekleri konusunda herhangi resmi hüküm yok. Sol Parti Federal meclis milletvekili Sevim Dağdelen ise, mahkemenin kararı doğrultusunda turist olarak seyahat etmek istediklerini kanıtlayanların vizeden muaf olmaları gerektiğini söyledi.



Alman Federal İçişleri Bakanlığı, ABAD’ın Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat etmeleriyle ilgili kararının yalnız "aktif hizmet" sunacak Türk nakliye şirketlerinde çalışan TIR şoförleriyle ilgili olduğunu ve başka hangi alanların bunun kapsamına gireceğini titiz bir şekilde incelediklerini açıklamıştı.



Regensburg İdare Mahkeme yargıcı Dr. Cornelia Mielitz da İçişleri Bakanı Peter Altmaier’in "Seyahat amaçlı gelen vize almak zorunda" açıklamasının tersine Türk turistlerden vize istenemeyeceğini belirtti. Mielitz, aile birleşiminde istenen Almanca şartının da geçerli olmayacağını vurguladı. Alman yargıç, Alman temsilciliklerin Türklerden turist vizesi istemesi durumunda yasaları ihlal edecekleri uyarısında bulundu ve vize talep eden dış temsilciliklerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki I ZPAss EWG-TR anlaşmasının 41’inci maddesine aykırı hareket etmiş olacaklarını vurguladı.



’Vizesiz seyahat reddedilirse dava açılsın’



Avukat Memet Kılıç: Berlin İdare Mahkemesi, hizmetin pasif dolaşımının (hizmetten yararlanma özgürlüğü) vizeden muaf olduğunu onaylıyor. Bu durum, aslında 2000 yılından bu yana Avrupa Adalet Divanı kararıyla sabittir. Sadece Almanya’nın ve Türkiye’nin bu kararları doğru yorumlamak istememeleri veya yorumlayamamaları nedeniyle vatandaşlar bugüne kadar mağdur olmuşlardır. Vatandaşlarımız şimdi, turist vizesi almadan Almanya’ya turistik amaçla geleceklerini, Alman konsolosluklarına onaylatsınlar. Bu talep reddedilirse, dava açsınlar.



Bizim görüşümüze göre, Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğu tamamen hukuksuz olmakla birlikte, bu mahkeme kararı ışığında, haklarını tehlikeye atmamak için Almanya’ya ziyaret amaçlarının akraba ziyareti değil, turistik olması önem kazanmaktadır.

