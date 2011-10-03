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Kültür-Sanat

Almanya'da Türk Rock Müzik Festivali!

Batı Alman Radyo Televizyonu'nun (WDR) Türkçe servisi tarafından Türkiye'den Almanya'ya işgöçünün 50. yılı nedeniyle düzenlenen Du Rock adlı festivalde rock grupları

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Batı Alman Radyo Televizyonu'nun (WDR) Türkçe servisi tarafından Türkiye'den Almanya'ya işgöçünün 50. yılı nedeniyle düzenlenen Du Rock adlı festivalde rock grupları TNK, Mor ve Ötesi ile Athena sahne aldı.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık bin 200 Türk ve Alman rock severin birlikte izlediği konserlerde gruplar dinleyicileri coşturdu. Konser esnasında sıcaktan zaman zaman bayılanların olduğu görüldü. Bayılanlara dışarıda bekleyen sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Festivalde sahneye çıkan Mor ve Ötesi ile Athena grubunun Almanca konuşmaları dikkati çekti.

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