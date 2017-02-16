Almanya'da Türk imamların evine baskın İngiliz basınında

Alman polisinin Ankara adına casusluk yaptıkları şüphesiyle dört Türk imamın evine operasyon düzenlenmesi İngiliz gazetelerinde de yer buldu.

Alman yetkilileri dün Fethullah Gülen destekçisi Türk vatandaşları hakkında istihbarat toplayarak bunları Ankara'ya ilettikleri şüphesiyle dört imamın evlerine operasyon düzenledi.

Federal Başsavcılık, Kuzey Ren Vestfalya ve Renanya Paletine eyaletlerinde sabah düzenlenen baskının kanıt toplama amacıyla yapıldığını, gözaltı olmadığını açıkladı.

Savcılık, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile ilişkideki söz konusu dört kişinin Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na bilgi ilettiklerinden şüphelenildiğini duyurdu.

Reuters haber ajansına göre, Savcılığın yazılı açıklamasında "imamların Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 20 Eylül 2016'da aldıkları emirle harekete geçtikleri" belirtiliyor.

DİTİB baskınların söz konusu kişilerin evlerinde yapıldığına dikkat çekti ve kuruma, camilere ya da üyelerine yönelik olmadığını söyledi.

DİTİB sözcüsü Bekir Alboğa "Yasa dışı bir şekilde istibarat toplayıp paylaşmakla suçlanan bireysel imamlar hakkında inceleme yürütülüyor" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ise söz konusu dört imamın DİTİB üyesi olduğunu açıkladı ve DİTİB'e Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısı yaptı.

Maas "Türk devletinin DİTİB üzerindeki etkisi çok fazla. Kurum, makul bir biçimde Ankara ile bağlarını azaltmalı" dedi.

Financial Times'ın haberinde ise Diyanet'in istihbarat toplandığı iddialarını yalanlayarak, DİTİB'in kendilerinden ayrı bir kurum olduğunu belirttiği kaydediliyor.

Haberde DİTİB'in Almanya'da bulunan 900 Türk camisi için bir çatı kuruluş olduğu ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamları eğitip onların maaşlarını ödediği yazıyor.

Almanya'da Federal Başsavcılık geçen ay bir milletvekilinin suç duyurusunda bulunması üzerine Türkiye'nin ülkedeki istihbarat faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Avusturya'da da benzer bir inceleme yürütülüyor.