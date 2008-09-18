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Kültür-Sanat

Almanya'da Türk filmi günleri

Almanya'nın Detmold kentinde, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında "II. Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek

18 Eylül 2008 03:00

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı ile Kültür&Art Initiative işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, 26 Eylül–1 Ekim günleri arasında Almanya'nın Detmold kentinde, "II. Türk Filmleri Haftası-Detmold" düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın tek Uçurtma Müzesi, Uluslararası Sokak Tiyatrosu ve önemli birçok müzik festivaline ev sahipliği yapan Detmold'da, bu yıl da Türk Sineması'nın seçkin örnekleri, 6 gün boyunca Almanca alt yazılı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Hafta kapsamında, Serdar Akar'ın "Gemide", Ezel Akay'ın "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü", Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında", Nuri Bilge Ceylan'ı "İklimler", Zeki Demirkubuz'un "3. Sayfa", Ömer Vargı'nın "Her Şey Çok Güzel Olacak" ve Atıf Yılmaz'ın "Eğreti Gelin" filmleri gösterilecek.

Etkinlikler kapsamında, müzisyen Hakan Ali Toker'in doğaçlama piyano resitali ve fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in "Sinemanın Sultanları" ile "Torak" adlı dia sunumları sanatseverlerle buluşacak.

"Get Your Own Picture! (Kafandakini Çek)" adlı Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi'nin üçüncü ayağı da yapılacak. Projenin ikinci ayağı olan 19. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bir araya gelen 30 Türk ve 30 Alman genç, burada yeni bir çalışma yapacak. "Avrupa Mitleri" konulu atölye çalışmalarına katılacak genç, ortaya çıkardıkları ürünleri etkinlik kapsamında sergileyecek.

Tüm etkinlikler, ücretsiz takip edilebilecek.

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