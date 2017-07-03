T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da tur otobüsü alev aldı: Çok sayıda ölü

Almanya'nın güneyinde bir tur otobüsünün TIR'la çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2017 15:20

Bavyera eyaletindeki Münchberg kasabası yakınlarında A9 otoyolunda meydana gelen kaza sonrası tur otobüsünün alev aldığı bildirildi.

Bayreuth polisi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, otobüste 2'si şoför 48 kişinin bulunduğunu ve 18 kişinin ise akıbetinin bilinmediğini bildirmişti. Ancak öğle saatlerinde yapılan açıklamada, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak polis ölü sayısı konusunda net bir rakam vermedi.

Polis, "kayıp yolcuların şok halinde kaçmış olabileceğini" gözönünde bulunduruyordu.

Tur yolcularının Saksonya eyaletinden geldiği bildirildi. Ancak tam olarak ayrıntı verilmedi. Turu düzenleyen firmanın adı da açıklanmadı.

Kaza yerine 200'e yakın ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Arama kurtarma helikopterleri de göreve katıldı.

Kazanın meydana geldiği yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis Twitter'da yayınladığı iletide, vatandaşlardan kaza bölgesinin etrafındaki yolları kullanmalarını ve güney yönünde A72 ve A93 otobanlarını kullanmalarını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaMünchbergSaksonyaTwitterA72A93Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24