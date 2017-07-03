Almanya'da tur otobüsü alev aldı: Çok sayıda ölü

Bavyera eyaletindeki Münchberg kasabası yakınlarında A9 otoyolunda meydana gelen kaza sonrası tur otobüsünün alev aldığı bildirildi.

Bayreuth polisi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, otobüste 2'si şoför 48 kişinin bulunduğunu ve 18 kişinin ise akıbetinin bilinmediğini bildirmişti. Ancak öğle saatlerinde yapılan açıklamada, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak polis ölü sayısı konusunda net bir rakam vermedi.

Polis, "kayıp yolcuların şok halinde kaçmış olabileceğini" gözönünde bulunduruyordu.

Tur yolcularının Saksonya eyaletinden geldiği bildirildi. Ancak tam olarak ayrıntı verilmedi. Turu düzenleyen firmanın adı da açıklanmadı.

Kaza yerine 200'e yakın ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Arama kurtarma helikopterleri de göreve katıldı.

Kazanın meydana geldiği yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis Twitter'da yayınladığı iletide, vatandaşlardan kaza bölgesinin etrafındaki yolları kullanmalarını ve güney yönünde A72 ve A93 otobanlarını kullanmalarını istedi.