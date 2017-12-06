T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da tren kazası: Yolcuları imdat freni kurtardı

Almanya'da dün meydana gelen tren kazasının nedeni henüz aydınlatılamadı. 3'ü ağır yaklaşık 50 kişinin yaralandığı kazada, makinistin refleksinin yolcuların hayatını kurtardığı bildirildi.

06 Aralık 2017 12:48

Yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına yol açan Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki tren kazasının nedeni araştırılıyor. İncelemeler nedeniyle kazanın meydana geldiği hattın yeniden ulaşıma açılmasının zaman alacağı açıklandı. Köln'den Krefeld'e giden yolcu treni Meerbusch mevkiinde arkadan Rotterdam'a gitmekte olan bir yük trenine çarptı. Kazada yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Söz konusu hattaki bütün seferlerini iptal eden özel demiryolu şirketi kapalı hat boyunca otobüs seferleri başlattı. Kazadan rayların ne ölçüde etkilendiğinin saptanabilmesi için başlatılan çalışmaların birkaç gün sürebileceği açıklandı. Günün erken saatlerine kadar süren kurtarma çalışmalarına 200 itfaiyeci katıldı.

Yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi olmamasını yolcu treninin makinistine borçlu olduklarını belirten polis sözcüsü makinistin ani refleksle imdat frenini harekete geçirmekle kendi hayatını da kurtardığını söyledi. Trende 155 yolcu bulunmaktaydı.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAlmanya Kuzey Ren-VestfalyaKrefeldMeerbuschRotterdamBÖ &copy; Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24