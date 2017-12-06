Almanya'da tren kazası: Yolcuları imdat freni kurtardı

Yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına yol açan Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki tren kazasının nedeni araştırılıyor. İncelemeler nedeniyle kazanın meydana geldiği hattın yeniden ulaşıma açılmasının zaman alacağı açıklandı. Köln'den Krefeld'e giden yolcu treni Meerbusch mevkiinde arkadan Rotterdam'a gitmekte olan bir yük trenine çarptı. Kazada yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Söz konusu hattaki bütün seferlerini iptal eden özel demiryolu şirketi kapalı hat boyunca otobüs seferleri başlattı. Kazadan rayların ne ölçüde etkilendiğinin saptanabilmesi için başlatılan çalışmaların birkaç gün sürebileceği açıklandı. Günün erken saatlerine kadar süren kurtarma çalışmalarına 200 itfaiyeci katıldı.

Yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi olmamasını yolcu treninin makinistine borçlu olduklarını belirten polis sözcüsü makinistin ani refleksle imdat frenini harekete geçirmekle kendi hayatını da kurtardığını söyledi. Trende 155 yolcu bulunmaktaydı.

DW, dpa/AG, BÖ

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