Almanya’da tren kazalarının kronolojisi



Ağustost 2014: Mannheim'da bir yük treni 250 yolculu bir Eurocity treniyle çarpıştı. İki vagon devrildi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yük treninin makinisti dur sinyalini görmemişti.

Eylül 2012: Bir Intercity treni, Stuttgart Tren Garı'ndan ayrılırken raylardan çıktı. Kazada 8 kişi yaralandı. Aynı yılın haziran ayında da bir Intercity treni aynı yerde raylardan çıkmıştı. Kazanın nedeni vagonlarda bir arıza olarak açıklandı.

Nisan 2012: Offenbach'ta bir bölgesel tren bir başka trenle çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Ocak 2012: Kuzey Frizonya'da bölgesel bir tren sığır sürüsüne çarpmamaya çalışırken devrildi. Bir yolcu hayatını kaybetti.

Eylül 2011: Şiddetli yağmur nedeniyle raylara moloz yığınlarının dolması nedeniyle 800 yolcu taşıyan bir Intercity treni St. Goar'da raylardan çıktı. 15 kişi yaralandı.

Ocak 2011: Saksonya-Anhalt eyaletinde bir yolcu treniyle yük trenini çarpışması sonucu 10 kişi öldü. Bir makinist iki dur işaretini kaçırmıştı.

Ekim 2009: Lößnitz kentinde tren seferlerinin başlamasının 125'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende iki tarihi tren çarpıştı. Dördü ağır olmak üzere 52 kişi yaralandı.

Nisan 2008: Bir hızlı ICE treni Fulda'da bir koyun sürüsüne çarptı ve kısmen raylardan çıktı. Olayda 73 kişi yaralandı.

Haziran 2003: Baden-Württemberg'in Schrozberg kentinde iki bölgesel tren çarpıştı. 6 kişi öldü.

Şubat 2000: Brühl kentinde Amsterdam-Basel seferini yapan bir gece ekspresi raylardan çıktı. Bilanço: 9 ölü, 149 yaralı.

Haziran 1998: Aşağı Saksonya eyaletinin Eschede kentinde bir ICE treninin tekerleklerinden biri kırılınca, tren saatte 200 km hızla bir köprüye çarptı. Vagonlar etrafa saçıldı. Kazada 101 kişi öldü. (Yukarıdaki fotoğraf)