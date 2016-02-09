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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da tren kazalarının kronolojisi

Almanya’da tren yolculuğu genelde güvenli sayılır. Ölüm vakaları ve çok sayıda yaralının olduğu Eschede ve Bavyera’daki gibi kazalar ise enderdir. İşte tren kazalarının kronolojisi.

09 Şubat 2016 19:17


Ağustost 2014: Mannheim'da bir yük treni 250 yolculu bir Eurocity treniyle çarpıştı. İki vagon devrildi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yük treninin makinisti dur sinyalini görmemişti.

Eylül 2012: Bir Intercity treni, Stuttgart Tren Garı'ndan ayrılırken raylardan çıktı. Kazada 8 kişi yaralandı. Aynı yılın haziran ayında da bir Intercity treni aynı yerde raylardan çıkmıştı. Kazanın nedeni vagonlarda bir arıza olarak açıklandı.

Nisan 2012: Offenbach'ta bir bölgesel tren bir başka trenle çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Ocak 2012: Kuzey Frizonya'da bölgesel bir tren sığır sürüsüne çarpmamaya çalışırken devrildi. Bir yolcu hayatını kaybetti.

Eylül 2011: Şiddetli yağmur nedeniyle raylara moloz yığınlarının dolması nedeniyle 800 yolcu taşıyan bir Intercity treni St. Goar'da raylardan çıktı. 15 kişi yaralandı.

Ocak 2011: Saksonya-Anhalt eyaletinde bir yolcu treniyle yük trenini çarpışması sonucu 10 kişi öldü. Bir makinist iki dur işaretini kaçırmıştı.

Ekim 2009: Lößnitz kentinde tren seferlerinin başlamasının 125'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende iki tarihi tren çarpıştı. Dördü ağır olmak üzere 52 kişi yaralandı.

Nisan 2008: Bir hızlı ICE treni Fulda'da bir koyun sürüsüne çarptı ve kısmen raylardan çıktı. Olayda 73 kişi yaralandı.

Haziran 2003: Baden-Württemberg'in Schrozberg kentinde iki bölgesel tren çarpıştı. 6 kişi öldü.

Şubat 2000: Brühl kentinde Amsterdam-Basel seferini yapan bir gece ekspresi raylardan çıktı. Bilanço: 9 ölü, 149 yaralı.

Haziran 1998: Aşağı Saksonya eyaletinin Eschede kentinde bir ICE treninin tekerleklerinden biri kırılınca, tren saatte 200 km hızla bir köprüye çarptı. Vagonlar etrafa saçıldı. Kazada 101 kişi öldü. (Yukarıdaki fotoğraf)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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