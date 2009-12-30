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Yaşam

Almanya'da töreye müebbet

Almanya'da yaşayan Türk genci Davut Semin,ablasını öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum edildi

30 Aralık 2009 02:00

T24- Sevgilisinden hamile kalan kızının ölüm emrini veren Yusuf Semin ömür boyu, kardeş katili Davut Semin 9.5 yıl hapse mahkûm oldu

Almanya’nın Hollanda sınırındaki Kleve kentine bağlı Rees kasabasında geçen mart ayında öldürülen Gülsüm Semin’in (20) babası Yusuf Semin (50), Kleve Eyalet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Yusuf Semin’in talimatıyla ablası Gülsüm’ü öldüren Davut Semin’i (19) de gençlik yasalarına göre 9 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Davut Semin’in cinayeti işlemesinde yardımcı olan 37 yaşındaki bir Azeri de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisinden hamile kalan Gülsüm Semin kürtaj yaptırmış, bunu öğrenen babası da oğlundan ablasını öldürmesini istemişti.

2 Mart 2009’da bir ormanda ablasına tuzak kuran Davut, burada söz konusu Azeri şahısla birlikte Gülsüm’ü sopalarla döverek öldürmüştü.

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