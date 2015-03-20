Almanya'da terörle mücadelede yeni birim kuruluyor



Haber portalı tagesschau.de'nin haberine göre, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière terörle mücadelede Federal Polis bünyesinde yeni bir birim kurmayı hedefliyor. Yeni birimin, yine Federal Polis teşkilatına bağlı terörle mücadele ve özel operasyon birimi GSG9'a destek vermesi öngörülüyor.

Federal Meclis İçişleri Komisyonu üyesi Clemens Binninger, bu yılın başında düzenlenen Paris saldırılarının polisin karşı karşıya bulunduğu zorlukları ortaya koyduğunu söyledi. Binninger, "Askeri deneyime sahip bu saldırganların yer yer ağır askeri olanaklara sahip olduğunu ve bunları kullanmakta tereddüt etmediğini görüyoruz. Bunun karşılığında polis ne silah ne de teçhizat açısından aynı seviyede" dedi.

'GSG9 yetersiz kalıyor'

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) içişleri uzmanı Armin Schuster de Paris saldırılarına benzer gelişmelerin kontrol altına alınmasında GSG9 birimlerinin yetersiz kalacağını söyledi. Schuster, terörle mücadele uzmanlık eğitimi alacak yeni birimlerin Federal Polis'in diğer sorumluluk alanlarında da görevlendirilmesini istedi.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière güvenlik kurumlarına daha fazla personel, malzeme ve teçhizat sağlanacağını söylemişti. Zırhlı araç ve kurşun geçirmez yelek sayısı arttırılacak. İç istihbarata bakan Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), Federal Polis ve Federal Emniyet Teşkilâtı'na (BKA) toplam 750 yeni personel alınacak. Federal Polis'e alınacak personelle yeni terörle mücadele biriminin kurulması öngörülüyor.