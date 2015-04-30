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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da terör zanlısı iki Türk tutuklandı

Almanya’da iki Türk, terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Selefi gruplarla bağlantıları araştırılan çiftin evinde yapılan aramada el yapımı bomba bulunduğu bildirildi.

30 Nisan 2015 19:43


Almanya'nın Hessen eyaletinde şüphelilerin evinde yapılan aramada el yapımı bir bomba bulunduğu bildirildi. Frankfurt Başsavcılığı, bombanın kullanıma hazır durumda bulunduğunu, evde bombanın yanı sıra cephane ve otomatik piyade tüfeği parçalarının da ele geçirildiğini açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir terör saldırısı planlandığından yola çıkıldığı ancak elde somut bir saldırı planı bulunmadığı kaydedildi.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanı da Oberursel kentindeki operasyonla bir terör saldırısının önlendiğini belirtti. Hrıistiyan Demokrat Birlik partili eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth perşembe günü Wiesbaden'da yaptığı açıklamada, zanlıların Selefilerle bağlantılı olduğu şüphesi bulunduğunu kaydetti. Beuth, polis ve savcılığın konuyla ilgili haftalardır soruşturma yürüttüğü, çiftin evinde çarşamba gecesi yapılan arama sonucunda terör saldırısı planları ele geçirildiğini açıkladı.

Frankfurt Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada evdeki aramada el yapımı bir bomba bulunduğunu doğrulamıştı. Frankfurt Başsavcılığı sözcüsü Stefan Rojczyk, tutuklanan iki kişinin 34 yaşındaki bir Türk kadın ile 35 yaşında Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Yakalanan erkeğin 2007 yılında Almanya'da saldırı planları ortaya çıkarılan Sauerland Grubu ile geçmişte bağlantılı olduğu, şu an Selefi gruplarla teması bulunup bulunmadığına dair elde kesin veri olmadığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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