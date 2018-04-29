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BBC Türkçe

Almanya'da 'terör tehdidi' nedeniyle ara verilen Rock am Ring festivali devam ediyor

Cuma gecesi 'terör tehdidi' nedeniyle ara verilen Rock am Ring festivali, polin festival alanında yaptığı aramalar sonunda Cumartesi öğleden sonra kaldığı yerden devam ediyor.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da dün 'terör tehdidi' nedeniyle ara verilen ülkenin en büyük müzik festivallerinden Rock am Ring bugün, kaldığı yerden devam ediyor.

Organizatörler, dün polis talimatıyla tahliye edilen festival alanında aramalar yapıldığını ve bugün öğleden sonra konserlere devam edileceğini söyledi.

Nürburg'de üç gün süren festivale 90 bine yakın kişinin katılması bekleniyor.

Festival Pazar günü sona eriyor.

Alman polisi, Mayıs ayında Manchester'daki konsere düzenlenen, 22 kişinin öldüğü saldırıdan sonra güvenlik planlarında değişikliğe gidildiğini ve güvenlik görevlilerinin sayısının 1200'e çıkartıldığını belirtti.

Cuma gecesi rock müzik efsanesi Rammstein'ın sahne alacağı sırada polis 'terör tehdidi' nedeniyle konsere gelenlere 'sakin ve kontrollü bir şekilde bölgeyi boşaltın' talimatı vermişti.

Koblenz polisi Cuma günü konserlerin 'geçici olarak durdurulduğunu' kaydetmiş ancak tehditle ilgili ayrıntı paylaşmamıştı.

Rock am Ring festivali geçen yıl son gününde çakan şimşeklerden onlarca kişinin yaralanması üzerine iptal edilmişti.

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