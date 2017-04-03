Almanya'da terör saldırısı girişimine müebbet

10 Aralık 2012 tarihinde Almanya’nın Bonn kentindeki ana tren garında düzenlenmesi planlanan bombalı saldırı ve aşırı sağcı Pro-NRW hareketinin liderine suikast girişimleriyle ilgili olarak görülen davada mahkeme kararını verdi. Sanıklardan Marco G. "ağır suçtan" hüküm giyerek müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 29 yaşındaki sanık Marco G. ve saldırının planlanmasında adı geçen üç sanık ile ilgili kararını pazartesi günü açıkladı. İki buçuk yıldan uzun süren müzakereler neticesinde mahkeme, bombalı saldırı girişimi ve suikast girişimiyle ilgili olarak dört sanığın da "cinayet planlaması ve terör örgütü üyeliğinden" suçlu olduklarına hükmetti.

Pro-NRW liderine suikast girişimi

Bonn'da gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırı teşebbüsünün yanı sıra Marco G., Enea B. (46), Koray D. (28) ve Tayfun S. (27), Mart 2013'te aşırı sağcı Pro-NRW hareketinin o dönemki lideri Markus Beisicht'i hedef alan bir suikast girişiminde yer almak gerekçesiyle 9 buçuk ila 12 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi. Sanıkların söz konusu kişiyi evinde öldürmeyi planlamış oldukları belirtildi.

Bonn polisi saldırı girişiminin olduğu gün Bonn ana tren garında patlayıcı madde tespit etmiş ve maddeyi imha etmişti. Yapılan analizler doğrultusunda bomba üzerinde Marco G.'nin eşinin ve oğlunun DNA'sına rastlanmıştı.

İslam karşıtı duruşu ve söylemleriyle tanınan Pro-NRW, dört yıl önceki Kuzey Ren Vestfalya eyalet seçimleri sürecinde provokatif tavırlarıyla dikkat ve tepkileri üzerine çekmişti. Pro NRW mensuplarının ‘kasıtlı provokasyonla’ çeşitli camilerin önüne giderek Hz. Muhammed resimleri açtıkları bildirilmişti. Sözü edilen saldırı girişimleri de bu bağlamda "intikam eylemi" olarak değerlendirilmişti.

Dava süresince mahkemenin 157 tanığın ve 27 uzmanın görüşünü aldığı bildirildi. Her dört sanık da aklanma talebinde bulunmuştu. Verilen karar doğrultusunda Marco G.'nin 15 yıl sonra serbest bırakılması mümkün olmayacak.

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dpa/afp/BÜ/GA