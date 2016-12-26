Almanya'da terör korkusu

Geçen hafta Berlin'de bir Noel panayırına bir TIR'la düzenlenen saldırı, Alman toplumunda terör korkusunu tetikledi. Hamburg merkezli kamuoyu araştırma enstitüsü BAT'ın yaptırdığı ankete göre Almanya'da yaşayan insanların dörtte üçü 2017'de ülkede terör saldırıları düzenleneceği endişesi taşıyor. 2008 yılında bu oranın yüzde 44 olduğuna dikkat çekiliyor.

Almanya'da yaşayan 14 yaşın üzerindeki 4 binden fazla kişinin katıldığı ankette, yabancılar ve sığınmacıların ülkeye uyumunun 2017'de kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 16. Yüzde 30'luk bir kesim ise bu durumun ancak 2030'da düzeleceği görüşünde. Ankete göre katılımcıların sadece dörtte biri İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğu tezini savunuyor.

Almanlar polis takviyesi istiyor

Alman haber ajansı dpa'nın yaptırttığı bir anket ise Almanların yüzde 73'ünün polisin takviye edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu ortaya koyuyor. Ankete göre yüzde 60'lık çoğunluk, kamusal alanda kameralı gözetimin artırılması gerektiği görüşünde. Berlin'deki Noel panayırının kurulduğu meydanda kameraların bulunmaması tartışmalara yol açmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, gözetleme uygulamasını genişletmek istemeyen Berlin eyalet yönetimindeki Sosyal Demokratlar-Sol Parti-Yeşiller koalisyonunu, bu konudaki tutumunu 'acilen' gözden geçirmeye çağırdı.

İçişleri Bakanı: 200 potansiyel saldırgan var

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Almanya'da şu an yaklaşık 200 potansiyel saldırganın bulunduğunu belirtti. Mevcut yasalara göre bu kişileri 24 saat takip etmenin mümkün olmadığını kaydeden Bakan, Berlin'deki saldırıyla ilgili tartışmalara atıfla,"Elbette ki bu olayı en ince ayrıntısına kadar inceleyecek ve konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacağız" diye konuştu. De Maizière güvenlik makamlarının, saldırının zanlısı Anis Amri ile ilgili genel bir başarısızlığının söz konusu olduğu yönündeki iddiaları ise geri çevirdi.

Kurbanların kimlikleri belli oldu

Berlin'deki saldırıdan sorumlu tutulan 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri, İtalya'da geçen hafta bir polis kontrolü sırasında vurularak öldürülmüştü. Noel panayırındaki saldırıda 12 kişi ölmüş, bazıları ağır olmak üzere 53 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yedisinin Alman, birinin Çek Cumhuriyeti, birinin Ukrayna, birinin İtalya, birinin İsrail ve birinin de Polonya vatandaşı olduğu tespit edilmişti.

Tunus polisi, Anis Amri ile irtibatta olduklarından şüphelenilen üç kişiyi gözaltına aldı.

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dpa/epd/Reuters,BW/BK